В Боткинской больнице заменят лифты и системы безопасности

В рамках капитального ремонта корпусов Боткинской больницы будет произведена полная замена лифтового оборудования и систем безопасности, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что в настоящее время ведется капремонт четырех корпусов Боткинской больницы, два из которых были построены в начале прошлого века и являются памятниками культурного наследия. Общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метров. В работах задействовано более 1,3 тысячи человек.

"Объем работ внушительный: в зданиях будет проведена замена оконных блоков, усиление перекрытий, гидроизоляция, замена кровли и внутренних инженерных систем, - рассказал Петр Бирюков. Во всех корпусах поставят новое лифтовое оборудование, монтируют системы медицинских газов и современных систем безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования. В некоторых корпусах изменят функциональное зонирование.

Например, в корпусе №7 в ходе ремонта сделают перепланировку, так как назначение здания будет другим - вместо инфекционного отделения планируется сделать стационар и отделение гнойной хирургии.

В настоящее время специалисты уже завершили демонтажные работы, продолжаются мероприятия по прокладке новых инженерных коммуникаций, заменено будет свыше 16 км сетей, в том числе 9 км кабельных, более 4 км тепловых, около 2,5 км канализационных и водопроводных.

Напомним, что в этом году завершили капремонт гематологического корпуса Боткинской больницы на 120 коек, в котором находятся отделения для лечения пациентов с различными заболеваниями крови. Теперь корпус может принимать до 6 тысяч пациентов в год - почти на треть больше, чем до ремонта.