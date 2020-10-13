В Москве 100 тыс. пассажиров оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

Порядка 96 тыс. человек оштрафованы в Москве за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте за пять месяцев действия перчаточно-масочного режима. Общая сумма собранных штрафов составила почти 480 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Как пояснил Султанов, перчаточно-масочный режим введен в столице с 12 мая и действует по сих пор. Штраф за его нарушение в общественном транспорте составляет 5 тысяч рублей. Султанов отмечает, что за последние две недели оштрафовали 10 тыс. пассажиров, которые не носили маски или перчатки в транспорте.

"Всего за день в столичном транспорте проводится более 100 рейдов. Проверки охватывают ежедневно более 100 станций метро и 3,8 тыс. средств наземного транспорта", - уточнил Султанов.