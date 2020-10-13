В Москве отреставрируют самое старое трамвайное депо

В столице началась реставрация трамвайного депо им. П.Л. Апакова, которому в прошлом году исполнилось 110 лет. Последний раз его ремонтировали в начале 60-х годов. Какие работы предстоит сделать, сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Основная цель ремонта - сделать депо удобным для современных трамваев. Пока, например, новые односекционные и трехсекционные трамваи сюда заехать не могут - не позволяют габариты ворот. А между тем, с 2023 года только такие составы будут курсировать по всем трамвайным маршрутам. На время ремонта сотня трамваев, приписанных к депо, была перераспределена между другими аналогичными пунктами.

- Работа предстоит большая: сохраним внешний вид депо, при этом расширим проезд, сделаем новые пути из переработанных материалов: пластиковых бутылок, тар и других отходов, - поясняют в пресс-службе. - Установим новые станки для обточки колес трамвая (так транспорт идет тише и с меньшей вибрацией) и заменим все кабельные линии.

Как напомнили в дептрансе, депо Апакова - единственное тупиковое в Москве, разворотного кольца нет, поэтому на обслуживание транспорта уходило много времени. После реконструкции процесс мойки и техобслуживания ускорится вдвое, а кроме того, будет экономить воду за счет повторного использования после очистки.