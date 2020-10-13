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13.10.2020 16:51
Рубрика: Происшествия

В воронежском торговом центре умер подросток

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские следователи начали проверку обстоятельств гибели 16-летнего мальчика, скончавшегося в торговом зале гипермаркета товаров для дома.

Два мальчика погибли в Иркутской области, провалившись под лед

ЧП произошло вечером 12 октября. Подросток внезапно упал в прикассовой зоне. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть.

- Следов насильственной смерти не обнаружено. Для выяснения причин гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточнила корреспонденту "РГ" представитель регионального управления СК РФ Елена Андрикевич.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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