В воронежском торговом центре умер подросток

Воронежские следователи начали проверку обстоятельств гибели 16-летнего мальчика, скончавшегося в торговом зале гипермаркета товаров для дома.
ЧП произошло вечером 12 октября. Подросток внезапно упал в прикассовой зоне. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть.
- Следов насильственной смерти не обнаружено. Для выяснения причин гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточнила корреспонденту "РГ" представитель регионального управления СК РФ Елена Андрикевич.