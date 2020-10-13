В выходные температура в Москве опустится до -3

Ночные заморозки в столичном регионе на выходные 17 и 18 октября прогнозирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха в столичном регионе в ночные часы субботы и воскресенья опустится до -3 градусов. Впрочем днем будет еще довольно тепло: от +3 до +7.

- Временами возможны осадки в виде мокрого снега с дождем, - пояснили "РГ" в Гидрометцентре.

До выходных дней сохранится теплая погода. Так, в среду 14 октября ожидается до +19 днем и не ниже +8 ночью, в четверг небольшой дождь +9...+16, в пятницу от +5 до +10 и сильный до 17 м/с северный ветер.

Напомним, что ранее главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова сообщила, что с будущей недели в столицу вернется нормальная для середины октября погода: временами будет идти снег, ночью заморозки, днем слабый плюс.