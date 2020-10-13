Воронежцы оплатят общедомовые нужды задним числом

По решению суда две трети жителей города должны погасить долг по строке "водоотведение на содержание общего имущества", незаметно накопившийся с 2017 года. Доначисления будут включать в квитанции за ЖКУ в течение полугода.

Первые перерасчет сделали уже в платежках за сентябрь. Прибавка составила от семи до 110 рублей в месяц за квартиру - в зависимости от ее площади. Последний такой платеж нужно будет внести за февраль 2021 года.

Коллизия затронула более 60 процентов многоэтажек Воронежа. Их обслуживают управляющие компании, входящие в группу компаний "ПИК-Комфорт". Другие УК и ТСЖ начали выставлять счета за "общедомовое" водоотведение с июня 2017 года, когда, собственно, у жильцов и возникла обязанность ее оплачивать. Свободны от нее лишь жители домов, где используются выгребные ямы.

По логике законодателя, если многоэтажка потребляет воду по ОДН (например, для мытья пола в подъездах), то вода эта куда-то уходит. Но крупные управляющие организации в судах доказывали, что фактически большинство многоэтажек Воронежа не оснащено сантехническим оборудованием в местах общего пользования.

"Раз в подъездах нет ни раковин, ни сливов, то и "общее" водоотведение там невозможно. Соответственно поставщик ресурса не имеет права начислять плату за услугу, которой по факту не оказывал. Противники этой логики выдвинули в суде свою теорию: под конструктивными особенностями дома, которые позволяют потреблять данную услугу, понимаются не раковины и сливы в местах общего пользования, а сам факт наличия в здании центральной канализации", - пояснила руководитель юридической службы ГК "ПИК-Комфорт" в Воронеже Ольга Дятлова.

Пока шли судебные прения, водоканал копил счета: за три без малого года набрался долг в 50 миллионов рублей. Теперь, после решения апелляционной инстанции, поставщик получил окончательное право требовать эти деньги с жителей многоквартирных домов.

- В коммунальной квитанции получателем платежа значится УК, но в конечном итоге им является ресурсоснабжающая организация. По существующему законодательству плата за ресурсы, потребленные на содержание общего имущества, вносится поставщику через УК. Напрямую это делать запрещено, - подчеркнула Дятлова.

Нормативы на общедомовое потребление устанавливаются регионами, и вопросов насчет их применения встает немало, напомнила исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева:

Пока шли судебные прения, набрался долг в 50 миллионов рублей

- Во-первых, если в конкретном доме отсутствует техническая возможность забирать воду вне квартир (нет отдельного крана), то забор воды для общих нужд и ее отведение в канализацию должен оплачиваться каждым собственником индивидуально. Если же отдельный кран есть, то появляются и отдельные воды для канализации, которые надо оплачивать. Второй вопрос связан с расчетом величины норматива. Так, масса проблем связана с ОДН по электроэнергии: он рассчитывается от величины общедомовой площади, куда входят чердаки, подвалы и другие хозяйственные помещения. Люди справедливо указывают на то, что в этих местах лампочек нет или они горят непостоянно, то есть платить за все - несправедливо. Точно такие же сомнения возникают по поводу ОДН на горячую воду: зачем горячая вода для содержания дома?

По регионам практика разнится. Где-то ОДН устанавливают ниже реального потребления - и тогда сверхнормативную разницу оплачивают управляющие компании. Так сделали, например, в Тверской области. И местные УК из-за этого массово разоряются, сообщила Разворотнева:

- В других регионах ОДН больше, чем потребляет дом, и люди переплачивают ни за что. Собственники жилья вправе оплачивать ОДН по фактическому потреблению. Но если оно больше норматива, то на общедомовом собрании люди такое решение не примут. Да и сами эти собрания у нас провести довольно сложно.

Многие эксперты критикуют сам подход - выделять какой-то постоянный норматив на обслуживание дома, на коммунальные ресурсы по ОДН. Это делает бессмысленным любые работы по повышению энергоэффективности (которые оплачиваются из кармана жильцов). Ведь получается, что плата за потребление ресурсов не зависит от реального их потребления в конкретной многоэтажке.

Справка "РГ"

По замыслу федерального законодателя ОДН на водоотведение - это сумма нормативов горячего и холодного водоснабжения на содержание общего имущества. Иными словами, сколько воды поступило в дом, столько же и было спущено в канализацию. Плата за "общие" стоки рассчитывается по формуле, установленной в постановлении Правительства РФ N 354. Нормативы потребления для разных категорий многоквартирных домов (в зависимости от подключения к центральной системе водоснабжения, водоотведения и от этажности зданий) заданы приказом департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области N 128 от 19.09.2017, тарифы на водоотведение для населения - приказами соответствующего регионального управления с 2018 по 2020 годы. На итоговую сумму влияют: площадь квартиры, общая площадь мест общего пользования в доме, норматив на разные категории многоэтажек. Ежемесячная плата за услугу варьируется от одного до 50 рублей с квартиры.