Атомный подводный крейсер ТОФ уничтожил "вражескую" подлодку

Задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника отработал в ходе учения атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань" Тихоокеанского флота. Роль его "врага" выполнил другой атомный подводный крейсер ТОФ.

Тренировка проходила на полигоне боевой подготовки. Экипаж судна выполнил все действия, которые пришлось бы применить к противнику в боевых условиях, не совершив только настоящий торпедный залп.

"РПКСН "Рязань" скрытно вошел в зону проведения учения и после обнаружения "неприятельской" субмарины, условно атаковал ее противолодочным оружием", - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В конце крейсер ушел от ответной атаки противника и успешно выполнил послезалповое маневрирование.