Началась передача "дальневосточных гектаров" в собственность

Первые "дальневосточные гектары" переданы в собственность, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Оформить дальневосточную землю в собственность или долгосрочную аренду в обычном порядке разрешается при определенных условиях через 4,5 года после заключения договора. Этот срок, с учетом того, что подача заявлений на гектар стартовала в июне 2016 года, еще не наступил. Однако граждане, построившие на участке дом, могут сделать это раньше. В сентябре нынешнего года постановлением правительства было установлено, каким критериям должно соответствовать такое строение - его общая площадь должна быть не менее 24 кв.м.

Одним из первых на Дальнем Востоке полученную по программе землю оформил в собственность житель Южно-Сахалинска Аркадий Арчаков. Свой "дальневосточный гектар" он получил в 2016 году. На участке был построен жилой дом, право собственности на который было зарегистрировано. Дом, по словам Арчакова, построен с соблюдением всех строительных норм и правил, его площадь превышает 24 кв.м.

"Первые истории досрочного оформления земельного участка в собственность станут для получателей "дальневосточных гектаров" дополнительным стимулом к качественному освоению участков и примером того, каким образом получить землю в собственность и стать ее полноправным хозяином", - считает гендиректор АРЧК Сергей Ховрат.