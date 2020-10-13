Школьник из Приморья изобрел прибор, определяющий состояние маски

Прибор, способный определять степень загрязнения защитных медицинских масок, изобрел ученик Университетской школы Дальневосточного федерального университета, сообщила пресс-служба вуза.

Юного изобретателя зовут Георгий Будник, он учится в 11 классе, и работал в составе команды AXIOM. Разработка принесла ему победу на Международной выставке юных изобретателей, где в шести номинациях было представлено 158 работ из девяти стран мира.

Устройство представляет собой миниатюрную прищепку, которая крепится на внутренней стороне защитной маски. Когда ткань маски становится влажной, соответственно, теряются ее защитные свойства, сенсо-прищепка отправляет уведомление на смартфон. Прибор многоразовый, он заряжается с помощью беспроводной док-станции. Отмечается, что проект уже реализован, готовые устройства продаются через интернет.

"Наше решение подскажет, когда средство защиты теряет свойства. Это маленькое, легкое устройство, которое помогает следить за здоровьем", - рассказал Георгий Будник.

В ДВФУ напоминают, что ранее ученики Университетской школы ДВФУ разработали программу для удаленного наблюдения за пациентами, которые прибывают из-за границы и находятся на карантине, а также специальный сайт и бот в Telegram с инструкциями по использованию платформ и цифровых инструментов во время дистанционного онлайн-обучения.