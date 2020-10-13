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13.10.2020 05:42
Рубрика: Общество

Школьник из Приморья изобрел прибор, определяющий состояние маски

Текст: Анна Бондаренко

Прибор, способный определять степень загрязнения защитных медицинских масок, изобрел ученик Университетской школы Дальневосточного федерального университета, сообщила пресс-служба вуза.

Юного изобретателя зовут Георгий Будник, он учится в 11 классе, и работал в составе команды AXIOM. Разработка принесла ему победу на Международной выставке юных изобретателей, где в шести номинациях было представлено 158 работ из девяти стран мира.

Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
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Устройство представляет собой миниатюрную прищепку, которая крепится на внутренней стороне защитной маски. Когда ткань маски становится влажной, соответственно, теряются ее защитные свойства, сенсо-прищепка отправляет уведомление на смартфон. Прибор многоразовый, он заряжается с помощью беспроводной док-станции. Отмечается, что проект уже реализован, готовые устройства продаются через интернет.

"Наше решение подскажет, когда средство защиты теряет свойства. Это маленькое, легкое устройство, которое помогает следить за здоровьем", - рассказал Георгий Будник.

В ДВФУ напоминают, что ранее ученики Университетской школы ДВФУ разработали программу для удаленного наблюдения за пациентами, которые прибывают из-за границы и находятся на карантине, а также специальный сайт и бот в Telegram с инструкциями по использованию платформ и цифровых инструментов во время дистанционного онлайн-обучения.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край COVID-19. Мы справимся!

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