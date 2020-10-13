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13.10.2020 20:45
Рубрика: Общество

Доктор рядом

Телемедицинские консультации можно будет получить по ОМС
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 232(8286)
Пилотный проект по включению услуг телемедицины в региональные территориальные программы обязательного медицинского страхования запущен в первых пяти субъектах - на Сахалине, в Татарстане, Нижнем Новгороде, Ульяновской и Ивановской областях, в ближайшее время их количество как минимум удвоится. Федеральный проект по предоставлению жителям России бесплатной телемедицинской помощи сегодня реализуется на основании соглашения медицинской организации "Доктор рядом" с инвестиционной компанией VEB Ventures, входящей в состав государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
По данным ВЦИОМ, почти 50% россиян уже готовы обращаться к врачу по телефону или через интернет. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС По данным ВЦИОМ, почти 50% россиян уже готовы обращаться к врачу по телефону или через интернет. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
По данным ВЦИОМ, почти 50% россиян уже готовы обращаться к врачу по телефону или через интернет. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Об этом "РГ" рассказала старший управляющий директор компании VEB Ventures Вероника Фидлер. "Инициатива осуществляется совместно с региональными властями. В контексте цифровой трансформации российской экономики и последствий коронакризиса проект нацелен на повышение доступности и качества врачебной помощи", - пояснила она. Также, по ее словам, четверть российских пациентов все ещеиспользуют информацию, полученную в интернете, для самодиагностики, одна из задач телемедицины - переломить эту тенденцию.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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За время пандемии онлайн-платформа "Доктор рядом" привлекла около 200 тысяч пациентов, которые сегодня регулярно получают консультации врачей в аудио- и видеоформате через чат или по телефону. Для этого им достаточно иметь учетную запись на портале госуслуг и сайте "Доктор рядом", а записаться на онлайн-приемы к врачу они могут с помощью разных региональных порталов (в Калуге, например, это регистратура40.рф). Дистанционные консультации отлично работают при вторичных приемах, когда основной диагноз уже поставлен и врачу нужно только контролировать состояние пациента и корректировать лечение при необходимости. Также они удобны для людей с хроническими заболеваниями, что актуально в случае коронавируса, поскольку исключают прямые контакты врача, пациента и окружающих его людей. Удобна телемедицина и для отдаленных регионов: с одной стороны, пациенту не нужно ехать в медицинское учреждение, которое может находиться в десятках километров, с другой - исключается необходимость для врачей выезжать к пациентам с хроническими заболеваниями.

Если в начале пандемии 70% обращений граждан за удаленными консультациями были связаны с симптомами ОРВИ, то уже в апреле люди стали чаще записываться к врачам узких специальностей. "Дело в том, что во время карантина другие болезни не исчезли, поэтому граждане начали переводить решение своих медицинских вопросов в онлайн-формат", - говорит представитель компании VEB Ventures. Сегодня наибольший спрос в телемедицине наблюдается на консультации дерматологов, гинекологов и неврологов. При этом попасть на дистанционный прием россияне могут также к кардиологу, неврологу, ЛОРу, урологу, травматологу-ортопеду, эндокринологу, стоматологу-терапевту, акушеру-гинекологу, аллергологу-иммунологу, гастроэнтерологу, хирургу и офтальмологу. Консультации терапевтов доступны в круглосуточном режиме.

Кадровый рынок телемедицины постоянно растет и совершенствуется, что обусловлено общественным запросом. Дистанционный формат, предусматривающий помимо коммуникации "врач - пациент" врачебные консилиумы, позволяет опытным специалистам удаленно консультировать молодых, делиться друг с другом опытом, постоянно повышать свою квалификацию.

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