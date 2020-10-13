В Приморье увеличат число коек для больных COVID-19

В Приморье отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации и высокий темп прироста людей, кому поставлен диагноз COVID-19. В связи с этим, сообщает пресс-служба регионального правительства, медики разворачивают дополнительный коечный фонд.

"При снижении заболеваемости в конце августа, в сентябре мы незначительно сократили число коек. Сейчас вновь разворачиваем коечный фонд в Уссурийской центральной городской больнице, Хасанской ЦРБ, в Краевой клинической больнице №2 и во владивостокской клинической больнице №4. Рассматривается вопрос увеличения коечного фонда в госпитале ветеранов войн, который сейчас работает как провизорный. Общее число коечного фонда сегодня - 1345. В готовности - еще 200", - уточнила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Ухудшение эпидситуации специалисты связывают с нарушениями санитарно-противоэпидемических мер жителями края и организациями. Свою роль играет и наступление холодов, когда ОРВИ из-за ослабления иммунитета болеют больше.

Рост случаев коронавирусной инфекции в крае стабильно растет с начала октября. По информации территориального управления Роспотребнадзора, сейчас в день в среднем регистрируется на 30 процентов больше заболевших, чем две недели назад. Так, вчера было 92 новых случая, вместе с ними общее количество составило 12713 человек. 29 процентов пациентов переносят болезнь без клинических проявлений, у 51 отмечаются признаки острых респираторных инфекций, а у 20 процентов пневмонии.