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13.10.2020 03:56
Рубрика: Общество

В Приморье увеличат число коек для больных COVID-19

Текст: Анна Бондаренко
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Приморье отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации и высокий темп прироста людей, кому поставлен диагноз COVID-19. В связи с этим, сообщает пресс-служба регионального правительства, медики разворачивают дополнительный коечный фонд.

"При снижении заболеваемости в конце августа, в сентябре мы незначительно сократили число коек. Сейчас вновь разворачиваем коечный фонд в Уссурийской центральной городской больнице, Хасанской ЦРБ, в Краевой клинической больнице №2 и во владивостокской клинической больнице №4. Рассматривается вопрос увеличения коечного фонда в госпитале ветеранов войн, который сейчас работает как провизорный. Общее число коечного фонда сегодня - 1345. В готовности - еще 200", - уточнила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Ухудшение эпидситуации специалисты связывают с нарушениями санитарно-противоэпидемических мер жителями края и организациями. Свою роль играет и наступление холодов, когда ОРВИ из-за ослабления иммунитета болеют больше.

Рост случаев коронавирусной инфекции в крае стабильно растет с начала октября. По информации территориального управления Роспотребнадзора, сейчас в день в среднем регистрируется на 30 процентов больше заболевших, чем две недели назад. Так, вчера было 92 новых случая, вместе с ними общее количество составило 12713 человек. 29 процентов пациентов переносят болезнь без клинических проявлений, у 51 отмечаются признаки острых респираторных инфекций, а у 20 процентов пневмонии.

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