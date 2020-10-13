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13.10.2020 21:43
Рубрика: Общество

"Спутник" для рисковых

В Приморье вакцинировали врачей "красной" зоны
Текст: Анна Бондаренко ("Российская газета", Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
В Приморский край пришла тестовая партия вакцины от коронавируса "Спутник V". Первыми, кто получил прививку, стали врачи, работающие с людьми, у которых подозревают COVID-19 или кому этот диагноз уже поставили.

Заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко рассказала, что пришедшая в край партия была ограниченной и ей вакцинировали всего 21 человека. Это медики из "красных" зон ковидных госпиталей, инфекционных бригад поликлиник и станций "скорой помощи". "Сейчас все прошедшие вакцинацию находятся под ежедневным медицинским наблюдением", - подчеркнула она.

Пришедшая в край партия была ограниченной, и ей вакцинировали всего 21 человек

С начала октября в крае число людей, которым поставлен диагноз "коронавирус", растет. Так, сейчас ежедневно регистрируется на 30 процентов больше заболевших, чем это было две недели назад. Например, за вторник зарегистрировано 94 случая заражения, а общее их число приближается к 13 тысячам.

Фото: Александр Корольков
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Специалисты называют тому несколько причин. Во-первых, с наступлением сезона холодов, когда падает иммунитет, число больных ОРВИ традиционно растет, во-вторых, свою роль сыграло и то, что приморцы расслабились - все меньше людей ходят в защитных масках, соблюдают социальную дистанцию и другие меры безопасности. Было решено даже "закрутить гайки" - запретить пускать в магазины и автобусы людей без масок. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации медики снова увеличивают количество коек - для начала в четырех ковид-госпиталях. По словам Худченко, общее число коечного фонда сегодня - 1345. В готовности - еще 200. По этой же причине правительство Приморского края приняло решение направить бюджетные средства на закупку дорогого препарата от коронавируса "Фавипиравир", его будут получать люди, находящиеся на амбулаторном лечении.

- Сегодня мы даем бесплатное лекарство в стационарах, часть медикаментов - пациентам для лечения на дому. А теперь будем обеспечивать лечение новым препаратом, который себя зарекомендовал как очень эффективный, но довольно дорогостоящий, - пояснила Анастасия Худченко.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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