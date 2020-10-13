Вертолет МЧС эвакуировал в Хабаровск маму с младенцем

Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России эвакуировал в краевой центр маму с младенцем.

Доставить ребенка из поселка Софийск Ульчского района в хабаровскую больницу требовалаось срочно. От этого зависела жизнь крохи.

"12 октября поступило обращение территориального центра медицины катастроф. Дежурный экипаж вместе с бригадой врачей вылетел в пункт назначения", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Маму и младенца забрали на борт и отвезли в краевой перинатальный центр. В течение шести часов полета за пациентами непрерывно наблюдали медики.