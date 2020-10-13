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13.10.2020 21:20
Рубрика: Происшествия

Сам вынес себе приговор

Парень устроил массовый расстрел в Нижегородской области и покончил с собой
Текст: Мария Волкова ("Российская газета", Нижний Новгород) , Антон Дерябин ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
Нижегородскую область потрясла трагедия, случившаяся 12 октября в небольшом поселке Большеорловское Борского района. 18-летний Даниил Монахов, житель Нижнего Новгорода,- как позже скажут родственники, тихий и спокойный мальчик из хорошей семьи - взял охотничьи ружья и расстрелял на улице людей, в том числе собственную бабушку. Утром следующего дня оперативники нашли его тело с признаками суицида.

В результате безумного обстрела три человека - все местные жители - погибли на месте. Еще трое, включая бабушку Даниила, с огнестрельными ранениями попали в больницу.

Фото: Роман Владимиров/РИА Новости
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В Большеорловском живут около тысячи человек, все друг друга знают. "Отец подарил Даниилу ружье, приучал к охоте, - рассказал "РГ" местный житель Сергей Броило. - На прошлые выходные они приезжали сюда с отцом, потом парень уехал, но уже в понедельник опять зачем-то вернулся. Он поссорился с бабушкой и выстрелил в нее в квартире, потом еще раз на улице. Убил моего напарника Сергея Напылова - водителя пожарной машины. Сергей вышел из автобуса и направился домой, и его шарахнуло... дробью... Нелепая смерть".

Кстати, водитель автобуса, остановившегося на остановке, услышаввыстрелы, тут же закрыл двери и "дал по газам", а кондуктор молниеносно уложила людей на пол. Чем спасли, надо полагать, жизни поссажиров.

- Мы знали этого пацана. На каникулах все время с бабушкой был, положительный, спокойный, заходил в магазин иногда. Может, компьютерные игры его довели, - недоумевает продавец местного магазина Ирина Маланцева.

Сразу же после случившегося парень скрылся в лесном массиве.

В результате этого безумного обстрела три человека - все местные жители - погибли на месте

Правоохранители объявили план "Перехват", ночью преступника искали бойцы ОМОН и СОБР. Его тело нашли уже утром. По предварительной версии, он покончил с собой.

СУ СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту убийства нескольких человек. Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, задача которой - выяснить мотивы стрелявшего.

Мнение

Леонид Третьяк, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт:

- Подобного рода убийства, сопряженные с последующим самоубийством, к сожалению, очень характерны для подростков и молодых людей с неустойчивой психикой.

Их типовой портрет - неуверенные в себе, достаточно замкнутые, но при этом эмоциональные и по-своему страстные молодые люди.

В этом возрасте самооценка еще очень нестабильна и подвержена резким колебаниям. Очень часто это порождает особый комплекс неполноценности - желание уничтожить внутреннее препятствие, которое переживается как внешнее ограничение, порождая своеобразную смесь зависти и желания отомстить тем, кто воспринимается как препятствие. Эти фантазии своего рода мести, рессентимента очень часто лежат в основе таких поступков.

Фото: Борское информационное агентство /ТАСС
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На реализацию суицидального замысла влияет так называемый эффект Вертера, когда поведение суицидента широко обсуждается в прессе, создавая особую привлекательность и мрачный "героизм" для такого рода поступка. Молодые люди часто эмоциональны и мыслят максималистично, поэтому суицидальная фантазия подогревает их самолюбие.

Школьные психологи, опека могут выявить эти фантазии только в случае внимательного подхода. С подростками, вероятно, стоит проводить активную профилактическую работу, выявляя подобные фантазии и обучая их конфронтации с ними.

Суицидальные фантазии - это в некоторой степени вариант возрастной нормы, а вот замысел или тем более действия указывают на патологическую их переработку.

К сожалению, у нас не так развита система кризисной помощи и достаточно слабо развита социальная психотерапия. А это приводит к таким трагедиям...

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