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13.10.2020 21:03
Рубрика: Общество

Что посмотреть в Городе радости

Как выманить пенсионеров из четырех стен
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Неделя № 232(8286)
В городке Отрадный Самарской области пенсионеры виртуально путешествуют по России и миру. Петергоф и Венеция вдохновляют на собственные заплывы в местном бассейне и просто подпитывают их интерес к жизни.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Одна из задач нацпроекта "Демография" - повышение активности пожилых людей. В Отрадном придумали, как выманить пенсионеров из четырех стен. Несколько лет назад активистка серебряного возраста Тамара Антонова разработала проект "Виртуальный туризм для пожилых людей. Город радости" и выиграла грант в местном конкурсе "Отрадный - территория развития". Закупили проектор, экран, заварили самовар и… поехали!

Самарские студенты-медики помогут врачам скорых с ковид-вызовами

- Первые экскурсии были в Санкт-Петербург, на Алтай и на Байкал. А потом мы покатили по всему свету, учитывая пожелания наших путешественников, - рассказала "РГ" Тамара Антонова.

За три года объехали полсотни стран. Экскурсия стартует небольшим докладом, а после просмотра фильма с гидом - самое интересное: подливается чаек и начинается обсуждение. "Багаж" у отрадненских путешественниц уже большой, так что вспоминают, сравнивают, делятся впечатлениями. Иной раз вояж затягивается, если среди участников есть такие, кто в молодости бывал в этой стране. Дольше всего вспоминали Италию, Арабские Эмираты и Германию. Бывают и домашние задания - Тамара Ивановна может раздать листочки с рецептом блюда страны, которую только что посетили, но обязательно, чтобы все продукты к нему можно было купить в местном магазине.

- Мы на экскурсии ходим как на праздник, - говорят в один голос пенсионерки Татьяна Уткина (она самая пожилая участница "вояжей", ей 88 лет) и ее дочь Марина Оркина. -Самое главное - это общение и радость от встреч.

Организовать для пожилых людей виртуальные экскурсии по всему миру помог выигранный грант

А чтобы еженедельные путешествия не утомляли, Тамара Антонова стала чередовать их с концертными программами. Кадышевой и Семину подпевают хором. Правда, с этой весны коронавирус пока не позволяет собираться. Но Тамара Ивановна времени не теряет, она снова написала проект и выиграла грант. Сейчас идет закупка нового оборудования, у отрадненских путешественниц теперь будет экран побольше.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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