Начальника отдела полиции в Казани объявили в федеральный розыск

Начальника отдела полиции "Сафиуллина" объявили в федеральный розыск. Мужчину подозревают в нескольких эпизодах взяточничества, превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, в деле высокопоставленного полицейского значится около десяти эпизодов противоправных действий.

По решению министра внутренних дел по РТ, глава отдела отстранен от исполнения служебных обязанностей. В ведомстве сообщили, что в сейчас в отношении полицейского проводится служебная проверка.

- В случае установления вины, он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, и понесет наказание в рамках законодательства. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, - заявили в МВД по Татарстану.

Несколько дней назад в ОП "Сафиуллина" сотрудники УФСБ по РТ и регионального управления СК России провели обыски, после чего по подозрению в получении взятки был задержан заместитель начальника отдела. Его и еще нескольких полицейских подозревают в "крышевании" бизнеса одной из местных ОПГ. Позже замначальника по решению суда заключили под стражу на два месяца.

Казанский отдел полиции № 9 "Сафиуллина" был создан после расформирования ОП "Дальний". Последний приобрел печальную известность в 2012 году после смерти задержанного. Перед смертью мужчина успел сообщить медикам, что его истязали для получения признания. Фигурантами возбужденного по факту уголовного дела стали восемь полицейских, все они получили длительные сроки лишения свободы.