Нижегородские ученые создадут "память" нового поколения

Ученые из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) получили патент на изобретение, которое является основой для нового поколения устройств энергонезависимой памяти. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Изобретение носит название "Способ оценки энергий активации диффузии ионов кислорода в филаменте мемристора". Мемристор - это элемент в микроэлектронике, использующийся, в том числе, в устройствах для хранения данных.

- Сущность изобретения заключается в определении вероятностного распределения энергий из результатов измерения и анализа спектральной плотности мощности низкочастотного шума электронного тока через мемристор при фиксированной температуре, - рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры статистической радиофизики и мобильных систем связи радиофизического факультета ННГУ Аркадий Якимов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Applied Physics Letters.

В университете пояснили, что память на мемристорах может быть быстрее и плотнее, нежели современная флеш-память. С помощью этих устройств можно полностью заменить оперативную память компьютеров. Мемристор фиксирует в памяти пропущенный заряд: это позволяет исключить в компьютерах такое понятие как "загрузка системы". То есть работа на устройстве продолжится с того момента, где она остановилась в прошлый раз. Это сильный прорыв в области вычислительной техники, поскольку текущее состояние фиксируется даже в случае аварийного отключения.

С помощью мемристоров можно будет создать, к примеру, искусственный синапс (в физиологии он служит для передачи информации между двумя клетками) в составном комплексе нейросетей.