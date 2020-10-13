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13.10.2020 20:35
Рубрика: Власть

Опыт борьбы Самарской области с пандемией оценили на международном уровне

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
13 октября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в международной научно-практической конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия", которую провел Минздрав РФ совместно с РАНХиГС и Ассоциацией инновационных регионов России.

В работе онлайн-форума приняли участие руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, президент международной независимой медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ" Христос Христу и другие ведущие эксперты. Главной целью встречи был обмен опытом и передовыми практиками работы системы здравоохранения в этот сложный период.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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По словам Анны Поповой, борьба с новой коронавирусной инфекцией началась еще в январе, когда президент страны Владимир Путин призвал правительство, Минздрав и Роспотребнадзор сделать все возможное, чтобы не допустить распространение COVID-19 России.

- Вся вертикаль власти была настроена на комплексное решение возникающих проблем. В результате мы успели развернуть должное количество коек, оснастить и переоборудовать лечебные учреждения, начать строительство новых инфекционных стационаров и расширять количество тестирования на COVID-19, - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

- Если бы такой координации в стране не было, а субъекты принимали решения, не основываясь на мнения ведущих экспертов и санитарной службы, то ошибок в регионах было бы больше. А цена этой ошибки - человеческие жизни, - признал Дмитрий Азаров. - То, что мы в весенней битве победили и прошли этот период наиболее благополучно, - достижение всего оперативного штаба, всех, кто работал в этом направлении.

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Отметим, что на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса. Но среднесуточный показатель у нас почти в семь раз ниже, чем, к примеру, в Израиле. В среднем в России за сутки заражаются 8 из 100 тысяч жителей. При этом за весь период уже выздоровело 1 024 235 человек.

По словам Анны Поповой, сегодня отсутствует необходимость ограничивать деятельность каких-либо предприятий и отдельных секторов экономики из-за прироста COVID-19. Самые важные задачи сегодня - не допустить ковид-диссидентства и диссидентства в отношении вакцины против нового вируса "потому что вакцина - даст нам большую уверенность в прогнозировании и в дальнейшем в блокировке эпидситуации". В России уже разработано три вакцины от коронавируса, две из которых уже проходят клинические исследования, третья - на этапе регистрации.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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- Мы планируем, что уже на этой неделе клинические исследования одной из вакцин завершатся, она будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл, - сообщил Михаил Мурашко. - Кроме того, Правительство обеспечили вакцинацию против гриппа 60 процентов населения РФ, что стало еще одним ключевым фактором борьбы с пандемией.

Кстати, в Самарской области вакцинация от гриппа идет опережающими темпами, 15 октября регион получит очередную партию вакцины и приступит ко второму этапу прививочной компании.

- Принято решение об увеличении числа бригад "Скорой помощи", 10 экипажей уже приступили к работе. В ближайшие недели на территории Самары будут сформированы еще десять. Чтобы повысить уровень эффективности медпомощи, 130 автомобилей чиновников будет передано врачам. Я передал и свой личный автомобиль, - рассказал Дмитрий Азаров. - Это ускоряет предоставление неотложной участковой помощи врачами. Кстати, они работают не только по своему участку, но, в случае необходимости, выезжает и на другие территории.

В Самарской области создан специальный центр, координирующий работу поликлиник и станций "Скорой помощи". Принято решение об увеличении коечного фонда: 680 дополнительных коек для лечения больных с COVID-19 будет создано в различных ЛПУ Самарской области на этой неделе. 300 из них уже открыто в Тольяттинской горбольнице №1.

В регионе наращивается запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, а также техническая оснащенность больниц. До конца октября в больнице им. В.Д. Середавина в Самаре появится новый компьютерный томограф, планируется приобретение еще двух таких аппаратов. Кроме того, все частные клиники губернии, где есть томографы, по решению губернатора работают по системе ОМС и принимают больных со скорой.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- На борьбу с COVID-19 выделяются серьезные средства из федерального и регионального бюджета - всего свыше 11 миллиардов рублей за этот год. Но никаких денег не хватит, если мы не добьемся в обществе понимания существующей угрозы, не будем выстраивать коммуникацию с людьми. Этому вопросу мы посвящаем очень много времени. Надеемся на благоразумие наших земляков. Это позволит нам защитить общественное здоровье и не вводить новые ограничения, не закрывать экономику. Это очень тяжело было бы в первую очередь для конкретных предприятий, для благосостояния жителей, для бюджета региона.

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