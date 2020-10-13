Премьер Башкирии Андрей Назаров рассказал о новом правительстве

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров прокомментировал инициированные им изменения в составе и структуре правительства региона.

- Анализ показал, что действующее правительство работает достаточно эффективно, поэтому в серьезных изменениях не было необходимости. Я предложил главе республики Радию Хабирову вместо десяти вице-премьеров оставить девять, чтобы сделать структуру более компактной, - объяснил Андрей Назаров.

По его словам, первых вице-премьеров правительства Башкирии будет по-прежнему два. Это Илшат Тажитдинов, который уже занимает данную должность и теперь будет курировать нацпроекты и развитие особой экономической зоны Алга. Еще одним первым вице-премьером станет министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. Он будет отвечать за инвестиционную деятельность, экономическое развитие и стратегию развития республики.

Андрей Назаров сообщил, что из 32 государственных органов (комитетов и министерств) в Башкирии останется 31 - госкомитет РБ по контролю и надзору в сфере образования объединят с министерством образования и науки Башкирии.

Кроме того, три региональных госкомитета преобразуют в министерства для того, чтобы "добавить приоритетности в эти направления", а руководителей корпорации развития РБ Наиля Габбасова и центра стратегических разработок РБ Рустэма Давлетова ввели в состав правительства для большей эффективности работы.

- Несмотря на сложную обстановку из-за пандемии новый состав правительства Башкирии ставит перед собой амбициозную задачу - сделать нашу республику одним из лучших регионов страны как с точки зрения комфортности для жизни населения, так и экономических результатов, - подчеркнул Андрей Назаров.