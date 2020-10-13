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13.10.2020 12:22
Рубрика: Власть

Приближается форум "Сделано в Ульяновской области"

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Мероприятие станет ключевым событием недели, посвященной реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", которая стартовала в регионе 12 октября.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

"Сегодня нацпроектам мы должны уделить особое внимание, так как работаем в условиях сложных, коронавирусная инфекция не отступает. Важной задачей является поддержка и развитие бизнеса в регионе. На форуме "Сделано в Ульяновской области" предприниматели смогут найти новых партнеров и поставщиков, новые рынки сбыта, в том числе экспортные, что будет способствовать увеличению продаж и развитию экономики", - подчеркнул губернатор Сергей Морозов.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Мероприятия форума пройдут 16 - 17 октября. На все деловые площадки можно будет попасть только по предварительной регистрации, ограничивается число участников для обеспечения социальной дистанции - не более 50 человек. Вход будет осуществляться через дезинфицирующую установку, обязательно наличие маски. Также средства индивидуальной защиты будут раздавать на входе, там же разместят санитайзеры для обработки рук. Предусмотрены усиленные меры дезинфекции и обработки помещений, в том числе с помощью рециркуляторов воздуха.

Традиционной составляющей форума станет конференция экспортеров "Экспорт. Инструменты продвижения". Для участников проведут мастер-класс "Внешнеэкономическая деятельность в условиях современного рынка. Налоговый, банковский и таможенный контроль", будет работать дискуссионная площадка "Час с торгпредом. Япония", семинар "Школа экспорта. Эффективная деловая коммуникация для экспортёров". Важной частью деловой программы станет закупочная сессия с крупнейшими оптовыми и дистрибьютерскими компаниями-импортерами российской продукции, онлайн бизнес-миссия "Особенности продаж в странах Персидского залива". Можно будет наладить сотрудничество с компаниями из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Китая, Ирана, Германии, Чехии, Латвии. Также расширить рынки сбыта помогут закупочные сессии с торговыми сетями, дистрибьютерскими компаниями и маркетплейсами.

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