Проект Корпорации развития Мордовии завоевал награду конкурса "Диво России"

Проект #ТемниковНеОтпускает, созданный Корпорацией развития РМ совместно с Туристско-информационным центром города Темникова, завоевал награду Всероссийского конкурса туристских видеопрезентаций "Диво России". Видеосюжет в номинации "Рекламный ролик" занял почетное второе место в финале конкурса.

Ранее в этой же категории в окружном этапе конкурса жюри присудило проекту первое место.

Как сообщили в Корпорации развития РМ, в этом году "Диво России" проводился в седьмой раз, собрав рекордное количество проектов в 35 номинациях за всю историю существования конкурса. Всего было представлено 915 работ, из них в финал вышли 235.

В связи с пандемией презентация проектов проходила в сокращенном формате, выступающим отводились всего две минуты на защиту видеороликов. Проекты от Мордовии успешно представили руководитель центра маркетинговых коммуникаций Корпорации развития РМ Алина Утенкова и руководитель Туристско-информационного центра города Темников Наталья Прийменко.

Заявленные на конкурс работы оценивало компетентное жюри из числа лучших российских специалистов в сфере видео и видеомаркетинга.

Кроме того, победу одержал еще один ролик из Мордовии - "Пазонь Кудо" - в номинации "Туристские маршруты и экскурсии".

Справка "РГ"

Ежегодный Всероссийский конкурс "Диво России" проводится с целью продвижения внутреннего и въездного туризма в РФ. Программа конкурса включает в себя демонстрации видеороликов и фильмов об интересных местах и достопримечательностях для путешествий по российским городам как жителей страны, так и иностранных гостей.