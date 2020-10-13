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13.10.2020 17:01
Рубрика: Власть

Резидент ТОСЭР "Чапаевск" будет выпускать полиграфическую продукцию

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Чапаевск". Им стало ООО "ФАВОРИТ М". Новый резидент территории планирует создать полиграфический комплекс на территории индустриального парка "Чапаевск".
Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области

Будущее предприятие займется выпуском полиграфической продукции, в том числе имиджевой, рекламной полиграфии, печати этикеток и упаковок, каталогов, журналов, газет, справочников. Компания будет использовать технологию офсетной листовой и ролевой печати с использованием современных материалов.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
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Компания планирует вложить в создание нового производства 251,7 миллиона рублей. Будущий полиграфический комплекс даст городу сотню новых рабочих мест.

- Особые условия, созданные для резидентов ТОСЭР в Чапаевске и Тольятти, делают эти города привлекательными для размещения новых производств. Мы готовы оказывать потенциальным инвесторам всестороннюю поддержку в реализации их планов - нам важно, чтобы позитивный эффект от реализации крупных проектов смогли как можно быстрее оценить жители этих моногородов, - отметил Дмитрий Богданов.

ООО "ФАВОРИТ М" - четвертая компания, которая получает статус резидента ТОСЭР "Чапаевск". Этот статус уже получили ООО "Средне-Волжский Завод Химикатов" с проектом по созданию производств моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, ООО "ЧапХимПром" с проектом по созданию производства гипохлорита натрия и ООО "ДСМ ПРИНТ" с проектом по созданию полиграфического комплекса флексографической печати упаковочно-этикеточной продукции.

Реализация всех заявленных проектов оценивается в 520 миллионов рублей. В общей сложности, четыре резидента ТОСЭР планируют создать 279 рабочих мест.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
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Отметим, что резидентам территории в Чапаевске необходимо инвестировать минимум 2,5 миллиона рублей и создать не менее десяти новых рабочих мест в первый год реализации проекта. Компании-резиденты ТОСЭР получают административную поддержку со стороны управляющей компании и региональных властей и разнообразные налоговые льготы. Это сниженный налог на прибыль два процента в первые пять лет получения прибыли, обнуление налога на землю и имущество в течение десяти лет, а также сокращение выплат во внебюджетные фонды с 30 процентов до 7,6 процентов.

Кроме того, резидентам инвестплощадки в Чапаевске самарские областные власти предоставили уникальные условия по стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями. Инвестор может получить землю со всей инфраструктурой под проект за 500 тысяч рублей за гектар, если готов реализовать свой проект в сфере производства для строительного сектора экономики. Для остальных инвесторов, при условии запуска проекта до конца 2022 года - 2,487 миллиона за гектар. Кроме того, статус моногорода Чапаевска дает возможность резидентам ТОСЭР привлекать средства поддержки от Фонда развития моногородов. Всестороннюю поддержку инвесторам в режиме "одного окна" в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций на всех этапах реализации проектов.

Справка "РГ"

Режим ТОСЭР действует в двух моногородах Самарской области - Тольятти (с сентября 2016 года) и Чапаевске (с февраля 2019 года). По состоянию на 12 октября 2020 в федеральный реестр включены 73 резидента ТОСЭР "Тольятти", готовых инвестировать более 43 миллиарда рублей и создать порядка десяти тысяч новых рабочих мест. Резидентами ТОСЭР "Тольятти" на 1 июля 2020 инвестировано более 12,5 миллиарда рублей, создано 4900 рабочих мест.

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