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13.10.2020 20:51
Рубрика: Власть

Саранск принял Международный фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
В Саранске состоялся Международный фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. В текущем году форум включен в программу российского председательства БРИКС и проходил с участием представителей ведомств и молодежи стран "пятерки".
Фото: Фотохост-агентство brics-russia2020.ru Фото: Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Фото: Фотохост-агентство brics-russia2020.ru

- Для нас большая честь принимать столь масштабное событие, имеющее большое значение как для России, так и для наших коллег из стран БРИКС, - подчеркнул вице-премьер правительства РМ, министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Игорь Чадов. - Уверен, что этот фестиваль послужит удобной площадкой, где опытные специалисты имеют возможность поделиться знаниями и обсудить насущные вопросы в сфере энергоэффективности и энергосбережения.

Фото: "Инфомаксимум"
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Первоначально планировался очный визит делегаций из стран БРИКС в столицу Мордовии. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации было принято решение провести мероприятие в режиме онлайн.

В этом году фестиваль был посвящен научному сотрудничеству между странами "пятерки" БРИКС в области энергоэффективности и энергосбережения. В рамках форума состоялся диалог с участием ведущих экспертов и представителей отраслевой молодежи этих государств.

- Россия сегодня занимает уникальное место в мировой энергетике - она является одновременно производителем, потребителем и экспортером всех видов углеводородных ресурсов, - констатировал докладчик. - В нашей стране большое внимание уделяется вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности. Как показывает практика, наиболее действенные способы внедрения этих технологий - это развитие государственно-частного партнерства, поддержка научных исследований в этой области, инвестирование в высокотехнологичные производства, повсеместное информирование населения и пропаганда энергосберегающего образа жизни. Такие меры принесут пользу в долгосрочной перспективе.

В России уже много сделано в этом направлении. В частности, разработаны механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), которые позволяют без значительных бюджетных затрат проводить мероприятия по энергосбережению и повышения энергоэффективности во всех сферах жизнедеятельности. Для реализации этих мер принята база нормативно-правовых актов, в том числе - и о заключении энергосервисных контрактов и концессионных соглашений.

Фото: Официальный сайт конкурса "Лидеры России"
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- На территории Мордовии сегодня активно и широко используют данные механизмы, - пояснил Игорь Чадов. - Одна из задач энергосбережения - сохранение природных ресурсов и экологии. Поэтому у нас в целях стимулирования использования экологически чистых видов моторного топлива функционирует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). К 2025 году в регионе планируется построить еще 12 подобных станций.

Планируемое масштабное переоборудование колесной техники позволит снизить количество парниковых газов в атмосфере, улучшив экологическую ситуацию как в регионе, так и в России.

- В сфере ЖКХ республики проделана значительная работа по оснащению всех потребителей ресурсов приборами учета, что позволяет оперативно решать устранять аварийные ситуации, - отметил вице-премьер. - На сегодня в регионе практически не используется твердое топливо: все котельные переведены на экологически чистое топливо - природный газ. Уровень газификации в Мордовии достигает 93,3 процента. И надеемся, что эти показатели будут только улучшаться.

Фото: Корпорация развития РМ
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По окончании мероприятия был дан старт челленжу #ВместеЯрче. Символом фестиваля стал светлячок ТЭК-Тик, который отправился в путешествие по странам объединения. Первый ролик был снят в Саранске, где символ форума вместе с молодежью Мордовии представил знаковые достижения Мордовии в области производства энергоэффективных технологий, связанных, прежде всего, с производством светотехники. По словам организаторов, теперь очередь за представителями молодежи стран "пятерки" - они также продемонстрируют лучшие практики энергосбережения своих стран.

В рамках форума состоялась конференция БРИКС по энергосбережению и энергоэффективности #ВместеЯрче. Участники обсудили тренды развития мировой энергетики в трех параллельных дискуссиях.

Кстати

Международный фестиваль #ВместеЯрче организован Правительством Республики Мордовия и Министерством энергетики Российской Федерации при поддержке молодежного энергетического агентства БРИКС.

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