В Башкирии представили обновленный состав правительства

Структура правительства Башкирии претерпела ряд изменений. В основу легли предложения нового премьер-министра РБ Андрея Назарова.

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве региона глава РБ Радий Хабиров, практически все руководители министерств сохранили свои кресла. Но число вице-премьеров правительства сократилось с 10 до девяти: один из них Фанур Ягафаров перейдет теперь в состав администрации главы региона.

Кроме того три госкомитета Башкирии будут преобразованы в министерства. Так, госкомитет РБ по строительству и архитектуре станет министерством строительства и архитектуры, госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству преобразуют в министерство транспорта и дорожного хозяйства, а госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей теперь будет называться министерство торговли и услуг.

Еще одно новшество - в состав правительства РБ включены руководители корпорации развития РБ и центра стратегических разработок РБ.