В Башкирии удлинили каникулы и отменили крупные мероприятия

По данным министерства образования и науки Башкирии, COVID-19 подтвержден у 200 школьников и 150 педагогов. Еще 4769 детей в 29 муниципалитетах находятся на карантине в качестве контактных. Но с учетом тенденции к росту числа заболеваний в республике решили перестраховаться и отправить детей на каникулы на неделю раньше, чем планировалось - не 26 октября, а уже с субботы 17 октября.

- Из 34,5 тысячи учителей заражено только 150 - это хороший показатель, но с учетом общего роста заболеваемости необходимо предпринимать меры. Мы хотим, чтоб дети ходили в школу, поэтому надеюсь, что за 2,5 недели - инкубационный период - мы разорвем цепочку. За это время нужно провести дезинфекцию помещений школ. Будем продолжать наблюдать за эпидситуацией и в случае необходимости удлиним каникулы еще на неделю, - отметил Радий Хабиров.

Также глава РБ принял решение существенно сократить количество массовых мероприятий в республике, в том числе уличных.

- До 1 декабря все крупные мероприятия надо сворачивать или проводить технически с участием небольшого числа людей и с соблюдением всех санэпиднорм и правил. Конечно, хотелось с людьми порадоваться открытию новых объектов в Уфе, Белебее, в Бирске погулять по площади, но не получится. Только людей будем заражать. И хотя говорят, что на улице практически не происходит инфицирования, но лучше перестрахуемся, - заявил Радий Хабиров.

Кстати, минкультуры РБ предложило сократить количество зрителей в залах до 30 процентов (сейчас разрешено заполнять до 50 процентов). По запланированным на этот год спортивным мероприятиям, в том числе и всероссийским, решение будет приниматься индивидуально. Однако Радий Хабиров уже объявил, что если состязания не отменят, то они будут проходить без зрителей и болельщиков.

Глава региона также одобрил ужесточение контроля за соблюдением масочного режима в торговых центрах. В ближайшие дни возобновятся профилактические рейды и в общественном транспорте, отметили в правительстве.

Ранее глава Башкирии уже рекомендовал всем жителям республики старше 65 лет избегать лишних контактов и сидеть дома. Теперь же Радий Хабиров обратился к руководителям предприятий и учреждений республики и рекомендовал по возможности перевести работников на дистанционную работу. Пока это необязательная мера, подчеркнул глава региона.

Между тем, по данным на 13 октября в Башкирии за сутки подтверждено еще 58 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, всего за весь период - 9,4 тысячи случаев. 104 человека находятся в стационарах в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. 46 человек умерли.