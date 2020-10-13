В Казани двух человек насмерть засыпало землей

Два человека погибли в Казани при проведении земляных работ.

Как сообщили в ГУ МЧС по Татарстану, около десяти утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что в жилом массиве "Плодопитомник" Приволжского района в траншее засыпало грунтом двух мужчин.

- Пожарно-спасательные подразделения совместно с очевидцами извлекли из траншеи глубиной два метра тела двух мужчин 1963 и 1984 года рождения. Погибшие копали траншею под канализацию. Причина происшествия устанавливается, - пояснили в ведомстве.

По факту трагедии в прокуратуре района начата проверка. Предварительно установлено, что ЧП случилось во время прокладки канализации к частному строению, погибшими оказались его хозяин и рабочий.