В Пензе открылся первый центр цифрового образования

Центр цифрового образования "IT-Куб" открылся на базе Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж). Здесь организуют бесплатные занятия для детей по робототехнике, программированию и созданию мобильных приложений.

Разработка программы, оснащение оборудованием и подготовка педагогов в "IT-Кубе" осуществлялись в рамках нацпроекта "Образование" федерального проекта "Цифровая образовательная среда". На эти цели из консолидированного бюджета было направлено около 300 миллионов рублей. Закуплено дорогостоящее оборудование.

- С этого года в Пензенской области начинается разработка концепции цифрового просвещения детей и молодежи. И созданный "IT-куб" станет центром притяжения, вокруг которого начнется формирование новой образовательной среды, - на торжественной церемонии открытия выступил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В этом учебном году обучение в "IT-кубе" пройдут 400 детей в возрасте от 6 до 18 лет по разным образовательным направлениям: программирование на Python, разработка мобильных приложений, создание мультимедийных продуктов для виртуальной и дополненной реальности. Также сформированы группы по изучению системного администрирования, кибергигиены и работе с большими данными.

- Мы будем заниматься с младшими школьниками робототехникой. Со страшими ребятами начнем изучать основы сетевой безопасности, построение и настройку сетей, сетевых сервисов и протоколов. У нас есть мультидисциплинарный курс, в котором немного программирования, 3D-моделирования и полета творческой мысли, - говорит заместитель директора ИТ-колледжа Елена Волобуева.

Образовательный процесс осуществляют десять преподавателей - это сотрудники ИТ-колледжа и ведущих предприятий региона в сфере программирования и информационных технологий.

- Для нас важно было открыть "IT-Куб" на базе колледжа, так как система дополнительного образования, прежде всего, ставит задачи по профессиональной ориентации учащихся. Уверена, что став обучающимся "IT-Куба", позанимавшись здесь, старшеклассники придут в ИТ-колледж учиться уже как студенты, - говорит исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

В рамках работы IT-Куба также запланировано проведение мероприятий, акций, мастер-классов, воркшопов и других мероприятий, которые охватят около полутора тысячи детей.

К 2022 году в регионе будут работать три "IT-куба", которые станут центрами развития компьютерных технологий и программирования.

Пензенская область по нацпроекту "Образование" получит более двух миллиардов рублей субсидий в ближайшие четыре года. Как сообщили в региональном правительстве, в рамках проекта "Современная школа" будут созданы 35 "Точек роста" - это образовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах. Они станут центрами естественно-научного, математического и гуманитарного образования. Еще четыре образовательные организации, обучающие по адаптивным образовательным программам, оснастят кабинеты "Технологии".

По проекту "Успех каждого ребенка" до 2022 года в регионе будут созданы два мобильных Кванториума и региональный модельный центр дополнительного образования. Будут открыты около пяти тысяч новых мест дополнительного образования детей, отремонтированы 36 спортивных залов сельских школ.

Началось строительство регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей на базе Губернского лицея. Он будет оснащен оборудованием за счет средств федерального бюджета, на эти цели выделены 300 миллионов рублей.

Всего 147 школ Пензенской области по проекту "Цифровая образовательная среда" получат современное компьютерное и интерактивное оборудование.

- Еще один важный проект, который мы сможем реализовать благодаря поддержке президента и министерства просвещения РФ, - Центр опережающей профессиональной подготовки. Он станет агрегатором и оператором ресурсов для профессиональной ориентации и ускоренного профессионального обучения. Планируется, что он начнет свою работу в следующем году. Его специалисты будут заниматься подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, - пояснил глава региона Иван Белозерцев.

Справка "РГ"

В Пензенской области в ближайшие три года построят три новых школы. Одна из них на 1100 мест уже введена в строй в Пензе. В следующем году будут строиться школы в поселке Мичуринский на 225 мест и поселке Чемодановка на 375 мест. Кроме этого будут построены семь детских садов, два из них - в Пензе, остальные - в районах области.