Сельскохозяйственная отрасль традиционно относится к той сфере деятельности, где поддержка государства, ре­гиона и муниципалитета играет очень важную роль. Несколько лет назад в краевом Заксобрании была создана рабочая группа, задачи которой - совершенствование законодательства в области АПК и устойчивое развитие села. О том, каким образом обеспечивается поддержка аграриев, "Российская газета" побеседовала с руководителем депутатской группы Николаем Благовым.

Николай Евгеньевич, фермерские хозяйства всегда были самой уязвимой категорией сельхозпроизводителей. Какие программы для них действуют сегодня?

Николай Благов: В Прикамье действуют две краевые программы поддержки, направленные исключительно на развитие фермерских хозяйств. Фото: Законодательное собрание Пермского края

Николай Благов: В регионе более 20 программ поддержки участников всех сфер сельскохозяйственной отрасли, в том числе и фермерских хозяйств. В моем депутатском округе, например, по итогам сентября гос­поддержку получили 22 сельхозпроизводителя из Куединского, 24 - из Чернушинского и 22 - из Уинского районов.

Фермеры Прикамья (а их примерно 1,5 тысячи) производят около пяти процентов от общего объема сельхозпродукции в регионе. У нас действуют две краевые программы поддержки, направленные исключительно на развитие фермерских хозяйств: "Начинающий фермер" и "Развитие семейных животноводческих ферм".

Фермеры могут получить грантовую поддержку и на создание хозяйства, и на его развитие. Так, в текущем году в конкурсе на получение грантов планировали принять участие около 200 человек. Но по факту их оказалось гораздо меньше - было подано чуть более 70 за­явок. Возможно, предпринимателей сдерживает необходимость проведения анализа затрат на проект, строительство, создание инфраструктуры животноводческой фермы. Важно еще и количество собственных средств, которые они могут инвестировать в дело.

В сентябре по программе "Начинающий фермер" выдано 20 грантов в размере от одного до трех миллионов руб­лей. К сожалению, объем денежных средств, предусмотренных на данную программу бюджетами разных уровней, не позволяет удовлетворить все заявки. Похожая ситуация складывается и по программе "Развитие семейных животноводческих ферм". Несмотря на то что за­явок там меньше, удовлетворить все тоже не получается. Правда, помимо гранта любой фермер может воспользоваться еще и льготой на возмещение затрат на строительство.

Грант какого размера можно получить на одно фермерское хозяйство?

Николай Благов: Для семейных ферм - 10 миллионов рублей.

Но этого мало. На такую сумму невозможно реализовать какой-либо крупный проект, позволивший бы хозяйству перейти на новый уровень. Кстати, в большинстве регионов РФ выдается грант в 30 миллионов. Вопрос как раз обсуждался на последнем заседании рабочей группы, на котором присутствовала и министр Оксана Бреднева.

В целом я бы сказал, что программ поддержки в регионе достаточно. Но депутатам надо работать над увеличением их финансирования. Хотя, по данным минсельхоза, расходы на грантовую поддержку ежегодно растут. Если в 2019 году на эти цели было предусмотрено 227 миллионов рублей, то в 2020-м - уже 290. Пропорционально этим цифрам планируется и поступление средств софинансирования региона из федерального бюджета.

Думается, фермерам необходима не только финансовая поддержка?

Николай Благов: Конечно. Для помощи в том числе и начинающим фермерам у нас в регионе на базе сельхозакадемии работает Краевой центр сельскохозяйственного консультирования (КЦСК). Специалисты бесплатно работают по самому широкому кругу вопросов: от технологии разведения и содержания сельскохозяйственных животных, выращивания зерновых и овощных культур до юридическо-правовых вопросов в сфере налогообложения.

Как вы оцениваете деятельность временной рабочей группы в нынешнем году? Какие актуальные вопросы удалось решить?

Николай Благов: Свою работу группа не прекращала даже в условиях ограничительных мер. Последнее заседание прошло в формате видеоконференции. Рабочая группа - это своего рода трибуна для аграриев и поле для конструктивного решения вопросов. И поскольку летний сезон не отменишь, то и внимание к селу со стороны профильных исполнительных органов, прежде всего минсельхоза, а также депутатов должно оставаться.

В нынешнем году мы видим реальные плоды работы группы, которая координирует борьбу с борщевиком Сосновского. Подготовлен проект закона, закрепляющий обязанность собственников уничтожать борщевик на земельных участках в населенных пунктах, и на 2020 год как раз поставлена такая задача. В результате проведенного конкурса отобраны

33 муниципалитета для получения субсидий из краевого бюджета в общей сумме 63 миллиона рублей. Примерно столько же предусмотрено в муниципальных бюджетах.

До окончательной победы еще далеко, но как решать этот вопрос, уже понятно.

По каким еще направлениям и проблемам работает депутатская группа?

Николай Благов: Рассмотрен вопрос технического и технологического перевооружения регионального агропромышленного комплекса в рамках гос­программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края". Это очень важно с точки зрения экономических условий нынешнего года. В сложившейся ситуации инвесторы опасаются начинать новый инвестпроект, логично направить деньги на модернизацию либо техническое перевооружение уже начатых проектов и действующих сельхозпредприятий.

Считаю, что проект появился весьма своевременно, ведь, используя новую технику и оборудование, можно получать более высокие урожаи, надои, привесы. Скажем, продуктивность молочного животноводства может вырасти примерно на 12 процентов.