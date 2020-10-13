В Самаре ученые сделают двигатель для невидимых беспилотников

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева приступили к разработке криогенного двигателя, который будет использовать в качестве топлива жидкий азот или сжиженный природный газ. На создание двигателя понадобится три-четыре года.

По словам разработчиков, он может применяться в будущем на экологичном автотранспорте для особо охраняемых природных зон, а также на беспилотных летательных аппаратах специального назначения. Последние смогут оставаться невидимыми для средств инфракрасного слежения, не оставляя в небе тепловых следов - в отличие от летательных аппаратов, использующих для создания тяги двигатели внутреннего сгорания или электродвигатели

По словам заместителя директора Института двигателей и энергетических установок Самарского университета Дмитрия Угланова, сейчас и ученые проводят серию испытаний одного из главных элементов - системы хранения криогенного топлива. Она будет создана на основе емкости с криогенной заправкой специальной конструкции, оснащенной различными датчиками и клапанами.

"Ученые заполняют баллон жидким азотом, который благодаря теплоте окружающей среды нагревается и, превратившись в газ высокого давления, совершает полезную работу в расширительной машине. Кроме того, дополнительную энергию за счет перепада температур между криогенным рабочим телом и окружающей средой позволяет получить используемый в системе хранения каскад термоэлектрических генераторов", - говорится в сообщении самарского вуза.

- У этой системы хранения оригинальная конструкция, защищенная патентами на изобретение. Баллон уникален тем, что обычно подобные емкости предназначены для хранения либо газов высокого давления, либо криогенных рабочих тел в жидком состоянии. Наша же разработка позволяет нам хранить рабочие вещества или в жидком состоянии, или в газообразном (в зависимости от задачи данной системы) и дает возможность управлять временем регазификации для получения необходимых параметров состояния рабочего тела, - отметил Дмитрий Угланов.