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13.10.2020 11:23
Рубрика: Власть

Александр Усс: Урожай в Красноярском крае феноменальный

Текст: Валентин Волгин
Впервые средняя урожайность выше общероссийской. На заседании президиума Правительства края под председательством Александра Усса обсудили реализацию национального проекта "Здравоохранение" и предварительные итоги сельскохозяйственных уборочных работ.
Впервые в истории урожай в крае выше общероссийского. Фото: Пресс-служба правительства региона Впервые в истории урожай в крае выше общероссийского. Фото: Пресс-служба правительства региона
Впервые в истории урожай в крае выше общероссийского. Фото: Пресс-служба правительства региона

Предварительные результаты уборочной губернатор назвал феноменальными. О ее ходе  в регионе рассказал заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов. Он подчеркнул, что впервые в истории региона средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в крае выше общероссийской. Она составила 32,2 центнера с гектара (в 2019 году - 26,2 ц\га), тогда как общероссийский показатель составляет 28,7 центнеров с гектара. На сегодня аграрии намолотили 2,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур на площади 832 тысяч га, что составляет 89 процентов от плана.

Районы - лидеры по урожайности - Емельяновский, Большемуртинский, Балахтинский, Ужурский, Назаровский, Шарыповский, Новоселовский, Рыбинский, Партизанский, Краснотуранский и Каратузский. По сравнению с прошлым годом выросли и объемы производства маслосемян рапса. Леонид Шорохов отметил, что Красноярский край на прошлой неделе поставил рекорд по валовому производству семян рапса в России. Намолочено 243 тысячи тонн при средней урожайности 22,4 центнеров с гектара (на аналогичную дату в 2019 году - 180,4 тысяч тонн при урожайности 17 ц/га). Выкопано 77 тысяч тонн картофеля и 16,7 тысяч тонн овощей.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Александр Усс: Если погода не подведет, то нашим урожаем будет гордиться вся Сибирь

Министр сельского хозяйства доложил, что в полном объеме подготовлены мощности хранения зерновых культур (3 миллиона 650 тысяч тонн), а также 27 овощехранилищ и 38 картофелехранилищ. Продолжается заготовка кормов, на данный момент объём обеспеченности кормами составляет 125% от плана.

Леонид Шорохов подчеркнул особую роль государственной поддержки в сельскохозяйственном секторе: "В каждом полученном литре молока и килограмме зерна есть заслуга как тех, кто трудится в полях и на фермах, так и тех, кто принимает решение о поддержке агропромышленного комплекса. В нашем крае эта поддержка серьёзная, системная, поэтому можно сказать, что за результатом стоят все - от комбайнёра до губернатора".

Александр Усс поблагодарил аграриев края за самоотверженную работу. "Итоги подводить рано, но урожай зерновых и рапса, который показывает Красноярский край, не иначе, как феноменальным назвать нельзя. Здесь свою роль играют и погодные условия, и государственная поддержка, и переход края на другой уровень работы на земле, поэтому заранее хочу сказать спасибо всем за очень качественную многолетнюю работу, которая предопределила этот результат!" - заключил Александр Усс.

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