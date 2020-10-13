В Иркутской области сегодня был задержан сын министра здравоохранения региона. Новые подробности расследования по "делу иркутского минздрава" сообщили "РГ" в СУ СК РФ по Приангарью.

Следователи рассказали, что в апреле 2020 года индивидуальный предприниматель из Ангарска в рамках заключенного государственного контракта поставил в ОГБУЗ "Иркутская станция скорой медицинской помощи" партию медицинских масок на сумму около 10 миллионов рублей. Однако в ходе следственных мероприятий было установлено, что документы на медицинские маски фальсифицированы поставщиком, изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта.

Аналогичные закупки были сделаны также в ГБУЗ "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница" и ОГБУЗ "Клинический госпиталь ветеранов войн". Таким образом бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 40 миллионов рублей.

В настоящее время задержаны лица, имевшие отношение к поставке масок в медучреждения. Следствие ходатайствует перед судом об избрании основным фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела проверяется информация по контрактам на поставку медицинских изделий, заключенным в иных медицинских учреждениях.

Расследование уголовного дела продолжается.