Более тысячи сирот Иркутской области в 2020 году получат квартиры

Новости

США мужчина дважды переболел коронавирусом 14:36
Испытание вакцины "Спутник V" для детей начнут в середине 2021 года 14:34
"Звук металла" и "Черный дрозд" покажут на фестивале американского кино 14:31
Собянин упростил порядок выплат на детей 14:26
Минтранс планирует увеличить финансирование закупок городских автобусов 14:14
К началу декабря миллионы доз "Спутник V" поступят в гражданский оборот 13:55
Президент Киргизии встретился с замруководителя администрации президента РФ 13:48
Центризбирком приостановил допуск журналистов на свои заседания 13:44
Экс-чиновник минобразования Поморья признался в развращении школьниц 13:44
Экс-президент Киргизии Атамбаев помещен в СИЗО 13:38
COVID-19 провоцирует у ряда переболевших выработку антител к интерферону 13:37
По факту нападения на РУВД в Минске возбудили уголовное дело 13:32
При штурме парламента Киргизии пропали уникальные картины 13:25
Мурашко: Всего в России зарегистрировано 120 тест-систем на коронавирус 13:11
Мишустин наградил медалью Столыпина II степени Алексея Кудрина 13:07
Кипр приостановил программу предоставления гражданства за инвестиции 13:05
В Петербурге задержан водитель без прав, насмерть сбивший мать трех детей 12:58
В Лондоне из-за угрозы безопасности перекрыт Вестминстерский мост 12:57
Второй Международный муниципальный Форум стран БРИКС состоится в онлайн-формате 12:45
Партнеры убили футболиста из-за ошибки во время матча 12:42
Вышел трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь" 12:30
ЕС согласовал единые правила перемещения в шенгенской зоне в пандемию 12:30
Создатели "Ходячих мертвецов" анонсировали еще три спин-оффа 12:14
Из-за пандемии Disney проведет масштабную реорганизацию производства 12:01
Под Москвой житель Екатеринбурга пытался сбыть 10 кг наркотиков 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 14:28
Рубрика: Власть

Более тысячи сирот Иркутской области в 2020 году получат квартиры

Текст: Валентин Волгин
На данный момент 350 человек уже переехали в собственное жилье. Из них 63 жителя области - благодаря получению социальной выплаты. Это новая мера поддержки введенная в мае 2020 года указом Губернатора Иркутской области.

Размер выплаты составляет 1 573 374 рубля. Эта мера соцподдержки позволит лицам из числа детей-сирот, успешно социализировавшимся в самостоятельной жизни (то есть имеющим семью, постоянный доход от трудовой деятельности) оформить сразу в собственность именно то жилое помещение, какое соответствует их пожеланиям.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Спорткомплексы Приангарья получили по нацпроекту ледозаливочные машины

Ситуацию с предоставлением квартир детям-сиротам сегодня обсудили на оперативном совещании под руководством главы региона Игоря Кобзева.

По состоянию на 1 октября 2020 года численность сирот в регионе - 14 925 человек, из них достигли 18 лет и старше, то есть приобрели право на обеспечение жилым помещением - 10 888 человек, из них 2144 - в областном центре.

На покупку жилья для сирот в текущем году предусмотрено порядка полутора миллиардов рублей. Из них миллиард - средства областного бюджета.

- В нынешнем году мы увеличили плановое финансирование по этому направлению в два раза. Я также поставил задачу в два раза увеличить число детей-сирот обеспеченных жильем. Вариант с жилищными сертификатами показал себя отлично. На соцвыплаты было выделено 200 миллионов рублей. Необходимо продлить эту меру поддержки на следующие годы, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Так же в этом году завершается строительство домов для детей-сирот в Иркутске - на 240 квартир, и в Шелехове - на 117 квартир. Кроме этого, возможность предоставить земельные участки для строительства жилых помещений детям-сиротам с развитой инфраструктурой имеют: Братск, Усть-Илимск, Балаганск, Усть-Уда и Залари.

Что касается состояния уже введенных в эксплуатацию, то сегодня в ремонте нуждается 31 жилое помещение, 3 жилых дома специализированного жилищного фонда. Из них один дом на 99 квартир в Тайшете признан аварийным. Жильцы этого дома подлежат расселению.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутская область - территория развития

Главное сегодня

К началу декабря миллионы доз "Спутник V" поступят в гражданский оборот
Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
В Грозном подтвердили гибель трех силовиков в бою с бандитами
Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия