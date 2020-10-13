Более тысячи сирот Иркутской области в 2020 году получат квартиры

На данный момент 350 человек уже переехали в собственное жилье. Из них 63 жителя области - благодаря получению социальной выплаты. Это новая мера поддержки введенная в мае 2020 года указом Губернатора Иркутской области.

Размер выплаты составляет 1 573 374 рубля. Эта мера соцподдержки позволит лицам из числа детей-сирот, успешно социализировавшимся в самостоятельной жизни (то есть имеющим семью, постоянный доход от трудовой деятельности) оформить сразу в собственность именно то жилое помещение, какое соответствует их пожеланиям.

Ситуацию с предоставлением квартир детям-сиротам сегодня обсудили на оперативном совещании под руководством главы региона Игоря Кобзева.

По состоянию на 1 октября 2020 года численность сирот в регионе - 14 925 человек, из них достигли 18 лет и старше, то есть приобрели право на обеспечение жилым помещением - 10 888 человек, из них 2144 - в областном центре.

На покупку жилья для сирот в текущем году предусмотрено порядка полутора миллиардов рублей. Из них миллиард - средства областного бюджета.

- В нынешнем году мы увеличили плановое финансирование по этому направлению в два раза. Я также поставил задачу в два раза увеличить число детей-сирот обеспеченных жильем. Вариант с жилищными сертификатами показал себя отлично. На соцвыплаты было выделено 200 миллионов рублей. Необходимо продлить эту меру поддержки на следующие годы, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Так же в этом году завершается строительство домов для детей-сирот в Иркутске - на 240 квартир, и в Шелехове - на 117 квартир. Кроме этого, возможность предоставить земельные участки для строительства жилых помещений детям-сиротам с развитой инфраструктурой имеют: Братск, Усть-Илимск, Балаганск, Усть-Уда и Залари.

Что касается состояния уже введенных в эксплуатацию, то сегодня в ремонте нуждается 31 жилое помещение, 3 жилых дома специализированного жилищного фонда. Из них один дом на 99 квартир в Тайшете признан аварийным. Жильцы этого дома подлежат расселению.