Два мальчика погибли в Иркутской области, провалившись под лед

В эвенкийском поселке Хамакар Катангского района Иркутской области на реке Нижняя тунгуска погибли дети.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, сейчас на водоемах проходит становление первого ледового покрова - на реке появляются так называемые забереги. Они и привлекли внимание детей.

- Два мальчика 2015 и 2016 годов рождения вышли на лед и провалились. Выбраться детям не удалось. Их тела были обнаружены в воде местными жителями. Причиной происшествия стало нахождение несовершеннолетних на водном объекте без присмотра взрослых, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Сейчас сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области устанавливают все обстоятельства, предшествующие трагедии.

Спасатели напоминают - ежегодно осенний лед становится причиной гибели детей, которые в силу возраста не осознают всю степень опасности. Поэтому в период ледостава родители должны усилить контроль за местонахождением детей, изучить с ними правила безопасного поведения у воды и не допускать безнадзорного пребывания несовершеннолетних вблизи рек и озер.