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13.10.2020 08:53
Рубрика: Происшествия

Два мальчика погибли в Иркутской области, провалившись под лед

Текст: Дмитрий Лапин

В эвенкийском поселке Хамакар Катангского района Иркутской области на реке Нижняя тунгуска погибли дети.

Фото: пресс-служба МЧС по Вологодской области
В Вологде двое детей провалились под лед

Как сообщает региональное ГУ МЧС,  сейчас на водоемах проходит становление первого ледового покрова - на реке появляются так называемые забереги. Они и привлекли внимание детей.

-  Два мальчика 2015 и 2016 годов рождения вышли на лед и провалились. Выбраться детям не удалось. Их тела были обнаружены в воде местными жителями. Причиной происшествия стало нахождение несовершеннолетних на водном объекте без присмотра взрослых,  - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Сейчас сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области устанавливают все обстоятельства, предшествующие трагедии.

Спасатели напоминают - ежегодно осенний лед становится причиной гибели детей, которые в силу возраста не осознают всю степень опасности. Поэтому в период ледостава родители должны усилить контроль за местонахождением детей, изучить с ними правила безопасного поведения у воды и не допускать безнадзорного пребывания несовершеннолетних вблизи рек и озер.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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