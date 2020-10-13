Игорь Кобзев: В борьбе с коронавирусом в приоритете профилактические меры

В Иркутске состоялось очередное заседание оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения на территории Приангарья коронавирусной инфекции.

- Ситуация с каждым днём становится всё более напряжённой. В новом указе определены персональные ответственные по разным направлениям работы. Основной упор делается на соблюдение всех профилактических мероприятий, чтобы избежать введения жестких ограничений, - сказал Игорь Кобзев.

Согласно документу, людям старше 65 лет продлен режим самоизоляции по 9 ноября, работающие граждане этого возраста по-прежнему могут оформить больничные листы. В общественных местах всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим.

- Предпринимателям рекомендовано при продаже товаров и оказании услуг вручать посетителям маски при входе. Это профилактическая мера позволит нам не закрывать торговые и спортивные центры, заведения общепита, - отметил Губернатор.

Высшим и средним учебным заведениям рекомендовано перенести время начала занятий на 10-11 часов, ввести скользящие графики посещений, задействовать для учёбы выходные дни. Изменения коснутся работы предприятий общепита. Посетителей они смогут принимать до 23.00.

- Продолжаем контролировать ситуацию в школах и детских садах. Речь пока не идёт о полном переводе на дистанционное обучение. В каждом конкретном случае решение будет приниматься индивидуально, - рассказал Игорь Кобзев.

Сейчас на карантин полностью закрыты 14 школ региона, 103 - частично. При этом везде продолжается образовательный процесс. Детские сады по-прежнему работают в режиме дежурных групп, их посещают 38 процентов от общего числа дошкольников.

По данным на 12 октября, в Иркутской области зарегистрировано 20 739 подтверждённых случаев инфицирования COVID-19. Прирост за сутки составил 171 больной. За время пандемии в Иркутской области от коронавирусной инфекции умерли 272 человека, за сутки - двое.

По информации областного министерства здравоохранения, в настоящее время в регионе развернуто 2767 инфекционных коек в 38 медицинских организациях. Объем свободного коечного фонда - около 30 процентов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить работу скорой медицинской помощи. Глава региона подчеркнул: в социальных сетях жители Иркутска массово жалуются на длительное время ожидание бригад скорой.

Руководителю Приангарья доложили: ежедневно по области вызовы обслуживают около 200 бригад скорой медицинской помощи, из них до 59 работают в Иркутске и Иркутском районе. 45% вызовов относятся к категории неотложных. Работа по привлечению дополнительного медперсонала и автотранспорта для нужд скорой помощи уже началась.

Чтобы получить ответ на любую тему, касающуюся коронавирусной инфекции, жители региона могут позвонить по телефону (395-2) 39-99-99 с 8 утра до 24 часов ежедневно. Горячая линия на базе центра "Мой бизнес" возобновила работу сегодня. По данным на 14 часов, звонков поступило около тысячи.

На звонки населения отвечают семь специалистов разных сфер деятельности: двое сотрудников регионального министерства здравоохранения, двое - Роспотребнадзора, один психолог, один сотрудник центра "Мой бизнес" консультирует предпринимателей, и один специалист представляет систему - 112 учреждения "Безопасный регион".

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что количество специалистов, которые отвечают на вопросы граждан, будет увеличено до двадцати.

- Сегодня одна из главных задач - наладить обратную связь: "житель-лечебное учреждение". Для этого мы и создаем горячие линии, которые будут дополнять, а где-то и контролировать решения, принятые на уровне поликлиник, лечебных учреждений, служб скорой медицинской помощи. Повторю, что в борьбе с коронавирусом в приоритете профилактические меры: строгое соблюдение масочного режима, социальной дистанции, дезинфекция и информационная составляющая, - сообщил Игорь Кобзев.

Как рассказала заместитель директора центра "Мой бизнес" Анна Серебренникова, большинство вопросов, поступающих на горячую линию, касаются работы поликлиник, сдачи анализов на коронавирус, вызовов медработников на дом к пациенту с признаками инфекции, получение постановления Роспотребнадзора о самоизоляции, информации о действующем режиме повышенной готовности в Иркутской области.

Материал подготовлен ООО "АиФ" в Восточной Сибири