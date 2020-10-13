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Рубрика: Общество

Иммунитет к COVID-19 вырос у детей и пожилых людей

Текст: Ирина Штерман (Иркутская область)
В ноябре начнется третий этап масштабного исследования на коллективный иммунитет от коронавируса в российских регионах. А сейчас идет обработка данных второго этапа, который завершился в сентябре.
Фото: Евгений Козырев/ РГ Фото: Евгений Козырев/ РГ
Фото: Евгений Козырев/ РГ

На выработку антител организму требуется от двух недель до полутора месяцев. Вот почему понадобился второй этап, который завершился только что. Будет и третий, в ноябре, тогда и станет понятна динамика иммунизации страны. Но уже сейчас есть сенсационные открытия. Оказывается, поколение 70+ вовсе не обязательно в зоне повышенной опасности. Но при условии, что это пенсионеры, живущие с детьми и внуками.

Фото: iStock
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Первой итоги подвела Иркутская область. О них стало известно корреспонденту "Российской газеты". И они очень радуют. Коллективный иммунитет жителей Приангарья стал крепче вдвое. Об этом "РГ" рассказал Сергей Балахонов, доктор медицинских наук, профессор, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.

- По предварительным данным, полученным в ходе проведения иммуноферментного анализа сывороток крови добровольцев, показатель коллективного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 составил более 12 процентов, - сообщил он. - Два месяца назад по итогам первого этапа исследовательской работы этот показатель был 5,8 процента.

По словам Сергея Балахонова, самый высокий уровень серопревалентности (иммунитета) выявлен среди детей и подростков. В возрастной группе от 13 до 17 лет он составил более 20 процентов. То есть каждый пятый подросток имеет высокий показатель индекса позитивности иммунитета. Также несколько выше среднего этот показатель у жителей области старше 65.

Что касается распределения показателей популяционного иммунитета по территориям области, то самый высокий уровень серопревалентности в Иркутском районе - 19 процентов. Самый низкий (пять процентов) - в городе Ангарске.

- Забор крови волонтеров, участвующих в исследовании, прошел в Иркутской области с 16 по 25 сентября, - добавил Сергей Балахонов. - Благодаря эффективному взаимодействию с региональным Минздравом и Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области нам удалось достичь одного из самых высоких показателей в России по привлечению волонтеров на втором этапе - свыше 73 процентов от первоначального количества. Результаты тестирования считаются объективными при явке более 65 процентов обследуемых.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Кроме этого, по словам профессора Балахонова, исследования сывороток крови испытуемых, уже имеющих иммунитет по итогам первого этапа, показали, что антитела к коронавирусу у них по-прежнему определяются. Причем, чем тяжелее была степень заболевания, тем большая концентрация вируснейтрализующих иммуноглобулинов сохранилась спустя пять месяцев после выздоровления.

Следует отметить, что при заборе крови на анализ сотрудники поликлиник опрашивали волонтеров о симптоматике и возможности повторных заражений. Ни одного повторного заражения COVID-19 среди испытуемых выявлено не было. Окончательные и более подробные итоги второго этапа будут озвучены после обработки данных в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера (г. Санкт-Петербург).

Справка "РГ"

По протоколу ВОЗ и методическим рекомендациям Роспотребнадзора РФ, а также НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге (проводит компьютерную обработку и окончательный анализ данных, полученных из регионов), на все этапы исследования популяционного иммунитета приглашаются одни и те же волонтеры.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Правительство Минздрав Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область COVID-19. Мы справимся!

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