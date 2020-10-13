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13.10.2020 15:17
Рубрика: Власть

Новосибирцам старше 65 лет рекомендовали работать удаленно

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Руководители предприятий и организаций должны перевести на дистанционную работу своих сотрудников, которым 65 лет и более. Пожилым гражданам рекомендовано соблюдать самоизоляцию, ограничив круг контактов. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, который состоялся в правительстве региона под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Ранее глава региона Андрей Травников распорядился усилить административную работу и контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер. Они включают обязательное ношение средств индивидуальной защиты, дезинфекцию рук, своевременное эпидрасследование.

Фото: Кирилл Калинников/ РИА Новости
Новосибирский губернатор обозначил приоритеты в борьбе с коронавирусом

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в настоящее время профильными органами власти организованы рейды по соблюдению требований режима повышенной готовности - речь идет о проверках сферы ЖКХ, транспорта, гостиниц, торговли и общественного питания. "Граждане, не соблюдающие масочный режим, подвергнутся наказанию в соответствии с действующим законодательством. Эта работа будет вестись ежедневно", - говорится в официальном сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, в регионе организована работа 31 инфекционного госпиталя (всего - 3433 койки), из которых тридцать - на базе подведомственных медорганизаций, один - на базе военного госпиталя №425 Минобороны РФ. На базе центральных районных больниц открыты 17 инфекционных изоляторов (262 койки) для оказания медицинской помощи больным с легкой или бессимптомной формой COVID-19. Для приема пациентов с внебольничной пневмонией после исключения заболевания COVID-19 выделено 779 коек.

Министр отметил, что служба скорой медицинской помощи усилена ординаторами и студентами-медиками старших курсов медуниверситета и медколледжей. Сформирован кадровый резерв более 100 человек.

Для каждого района Новосибирской области разработана схема маршрутизации пациентов с тем, чтобы предупредить перекрестное инфицирование ОРВИ, гриппом, COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Справка "РГ"

В Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима на всех работающих предприятиях и организациях. Предписано не допускать в помещение, в транспортное средство граждан, которые не соблюдают масочный режим. При его нарушении будет прекращено обслуживание гражданина. Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

 Телефон круглосуточной горячей линии - 112.

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