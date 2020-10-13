Новосибирский мастер изготовил мельчайшую копию редкого доллара

Известный новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин изготовил копии редкой серебряной монеты - доллара Моргана (в последний раз его чеканили в США в 1921 году) - размером со спичечную головку.

Тираж составил 100 штук. Он полностью уместился на настоящем долларе.

"Работа над созданием копии доллара Моргана закончена. Диаметр копии монетки - три миллиметра, как и у "Сеятеля", занесенного в Книгу рекордов Гиннесса России. Каждая микрокопия будет иметь свой номер", - написал Владимир Анискин ВКонтакте.

Мастер сообщил, что миниатюрные копии так же, как и оригинал, изготовлены из серебра.

"Данный объект- это не копия доллара Моргана, а произведение микроминиатюрного искусства, имеет нумизматическое направление и называется "Самая маленькая копия доллара Моргана в мире", - поясняет автор.

Сейчас микроминиатюрист также работает над созданием микрокопий рубля и червонца времен российского императора Николая II.

Справка "РГ"

Владимир Анискин - мастер-микроминиатюрист, доктор физико-математических наук, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, 6-ти кратный рекордсмен Книги рекордов России. Занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы, например, подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. Он также создал самую маленькую в мире книгу. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН.

Доллар Моргана получил свое название в честь Джорджа Моргана, который разработал дизайн монеты: на аверсе изображен профиль американской студентки Анны Уильямс, ставшей прообразом Свободы. Сейчас доллар Моргана считается коллекционной редкостью.