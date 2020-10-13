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13.10.2020 10:50
Рубрика: Происшествия

Пенсионер из Сибири перевел мошеннику 264 тысячи рублей за аппарат ИВЛ

Текст: Дмитрий Лапин

Пожилой житель Красноярска перевел продавцу 264 тысячи рублей за аппарат искусственной вентиляции легких, но так его и не получил.

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, в дежурную часть полиции с заявлением обратился 65-летний житель краевого центра. Он рассказал, что решил приобрести "на всякий случай" аппарат ИВЛ, найдя объявление на одном из сайтов бесплатных объявлений. Пенсионер вполне здоров, и никаких признаков болезней, требующих искусственной вентиляции легких, у него нет, но аппарат ИВЛ он счел необходимой дома вещью.

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С ним связался по телефону некий мужчина, заверив, что аппарат в хорошем состоянии. Потерпевший перевел продавцу деньги на указанный банковский счет. Затем злоумышленник сообщил мужчине, что деньги поступили и пообещал выслать покупку. После чего перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители напоминают, что при покупке товаров в Сети гражданам важно не терять бдительности и тщательно проверять информацию.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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