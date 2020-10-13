В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения заслуженного артиста РФ Алексея Ванина. Родился он в поселке Благовещенка Ребрихинского района. В Камне-на-Оби появился на свет Иван Пырьев, в Сростках - Василий Шукшин, в Быстром Истоке - Валерий Золотухин, в Белоярске - Леонид Мерзликин, в Косихе - Роберт Рождественский, в Ельцовке - Екатерина Савинова, а на маленькой станции Малиновое Озеро - Нина Усатова. Напрашивается избитое сравнение с ручейками, сливающимися в одну реку, однако алтайская деревня давно уже не рождает знаменитых на всю страну писателей, режиссеров, артистов. Почему же захандрила культура на селе? Чего не хватает для счастья, только ли денег?

Режиссер-библиотекарь

Одна из главных проблем - кадры. В сельской культуре истаивает последний слой профессионалов. Выпускники Алтайского госинститута культуры в деревню не рвутся, хотя многие из нее родом. Зарплата маленькая, условия для жизни совсем не те, что в городе. А таких привлекательных программ, как "Земский доктор" или "Земский учитель", не было до последней поры. "Семьи работников культуры среди самых малообеспеченных на селе, - рассказывает Елена Копнинова, ведущий методист Алтайского государственного дома народного творчества по театральному жанру. - Вдобавок после оптимизации в штате клубов и ДК остались директора и - это в лучшем случае - худруки, технические работники и очень мало жанровых специалистов. Раньше была практика: если сельскому коллективу присваивали звание народного, ему выделяли две ставки. Сейчас коллектив есть народный, а работать с ним некому".

Кадровый голод испытывают муниципальные библиотеки, особенно детские. По данным руководителя краевой организации Российского профсоюза работников культуры Ларисы Зориной, лишь треть специалистов имеют там высшее библиотечное образование. Полностью укомплектованы специалистами с библиотечным образованием всего 27 процентов. "К сожалению, несколько лет назад Алтайский край выбрал путь сплошной оптимизации в сфере культуры, и 861 библиотека из 969 утратила самостоятельность, став структурными единицами многофункциональных культурных центров. Библиотеки потеряли право участвовать в федеральном заявочном процессе на создание модельных библиотек", - констатирует Зорина.

Ну скажите, какой может быть библиотекарь из массовика- затейника?

Из 969 библиотек к интернету подключена пока каждая вторая, а 40 процентов не имеют компьютеров. Половина библиотекарей работают не на полную ставку, а в некоторых муниципалитетах вообще отказались от специалистов - работники сельских ДК в нагрузку занимаются еще и библиотечной работой, а бывает и наоборот. "Ну скажите, какой может быть библиотекарь из массовика-затейника? То же самое, что обязать провизора исполнять обязанности хирурга. На Алтае библиотеки, став структурными подразделениями МФКЦ, рискуют исчезнуть как класс", - предупреждает Татьяна Егорова, директор Алтайской краевой библиотеки им. Шишкова.

Как свернуть горы

Социальная сфера села раньше держалась на треножнике: учитель, врач, культработник. Но третья опора стала шаткой. "То, что муниципальной культуре отвели третьестепенную роль, видно даже по незащищенности строки на ее расходы в местных бюджетах. Что делают главы районов, когда возникает дыра в бюджете? Снимают деньги с культуры по принципу "Ничего страшного не произойдет, потерпят, никуда не денутся", - говорит Игорь Коротков, директор Государственного музея истории, литературы и искусства Алтая (ГМИЛИКА).

Выпускница режиссерского отделения Алтайского колледжа культуры Оксана Афанасьева в Михайловском районе работает с 2003 года. В труппе больше трех десятков селян разных возрастов и профессий. В репертуаре спектакли по пьесам Шекспира, Шукшина, Шварца, Вампилова, Аверченко. "Я смотрю, как у нас село благоустраивают, магазины новые появляются, и хочется спросить, когда же наконец-то дойдет очередь до районного ДК, который стоит без капремонта четыре десятка лет? Почему на ремонт главной площади села выделяют 38 миллионов рублей, а на нашу крышу - ни копейки? Актеры на сцене, а на них сверху капает. Когда в зале нормальные кресла вместо старых деревянных сидушек смонтируют?"

Супруги Виктор и Наталья Акиньшины работают в ДК села Елбанка Усть-Пристанского района. Без их участия невозможно представить любой праздник. "Для счастья сельской культуре больше всего не хватает внимания! Все делается на личной инициативе, которая не сильно нравится начальству. С нашими людьми можно горы свернуть - была бы хоть какая поддержка сверху", - уверена Наталья Акиньшина.

Лет 30 назад в Усть-Пристанском районе гордились четырьмя заслуженными коллективами. Остался один - вокальный ансамбль "Золотые напевы". Возглавляет его Виктор Акиньшин. "Золотые напевы" постоянно приглашают на фестивали. Ну неужели району трудно купить для ансамбля хорошие концертные костюмы", - сокрушается Наталья Викторовна.

27 процентов библиотек в Алтайском крае полностью укомплектовано специалистами с профессиональным образованием

В селе Подойниково Панкрушихинского района сельский ДК такую поддержку получил, хотя и с неожиданной стороны. Почетный работник АПК России Виктор Траутвейн когда-то возглавлял здесь крепкое хозяйство. При нем в селе был построен ДК. Потом Траутвейн перебрался в Косихинский район, но с жителями Подойникова до сих пор поддерживает связь. Узнав о том, что руководство Панкрушихинского района нашло деньги на капремонт ДК, Траутвейн отдал более 300 тысяч рублей на покупку баяна и костюмов для танцоров.

"На селе массовой культуры не осталось - есть отдельные очаги, которые надо поддерживать", - говорит 79-летний фермер.