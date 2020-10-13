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13.10.2020 09:25
Рубрика: Происшествия

В Красноярске полиция накрыла сеть подпольных казино

Текст: Дмитрий Лапин

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Красноярского края, оперативники УФСБ и бойцы Росгвардии пресекли незаконную деятельность четырех казино, маскировавшихся под букмекерские конторы.

Как сообщает региональное ГУ МВД,  в ходе спецоперации проведены обыски в четырех подпольных казино в Октябрьском, Центральном и Советском районах Красноярска.

- Как установили сотрудники полиции, злоумышленники предоставляли нелегальные услуги через залы игровых автоматов, а также организовывали карточные игры в покер. К играм допускались только постоянные клиенты, при этом организаторы регулярно меняли адреса ведения деятельности, - говорится в сообщении.

Подпольные казино в КР "прячутся" в частных домах и интернет-клубах

Размах деятельности содержателей подпольных игровых салонов впечатляет - у них изъяли 259 игровых аппаратов, 6 покерных столов, 2 рулетки, наборы покерных фишек, 9,1 миллиона рублей,  11 банковских карт, 52 сотовых телефона, 50 флешкарт памяти, ноутбуки и другие средства оргтехники - всего 22 единицы.

Задержано 22 человека, вместе с организатором преступной группы, развернувшим свою деятельность еще в 2018 году. Предположительно, доход только от электронных игр составил около 117 миллионов рублей. В преступном сообществе существовало строгое разделение обязанностей - был "бухгалтер", осуществлявший учет денег, были "смотрящие за залом", разрешавшие все возникавшие спорные вопросы, "инкассатор", занимавшийся инкассацией игровых точек, и менеджеры по подбору персонала и клиентов.

Собранные доказательства и материалы позволили возбудить уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация преступного сообщества" и частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное проведение азартных игр".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Борьба с азартными играми

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