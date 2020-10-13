В кузбасском госпитале у больных COVID-19 приняли партнерские роды

Врачи Кузбасской клинической больницы впервые провели партнерские роды у пациентов ковидария.

24-летние супруги из Кемерова были госпитализированы в больницу с коронавирусной инфекцией неделю назад. Во время лечения у пациентки, находящейся на 37 неделе беременности, начались преждевременные роды.

- С апреля здание перинатального центра Кузбасской клинической больницы было перепрофилировано в ковидный госпиталь. В составе бригады врачей, работающих в "красной зоне", есть неонатологи и акушеры-гинекологи, поэтому было решено принимать роды здесь, - рассказала "РГ" представитель медицинского учреждения Анна Стоянова. - Поскольку будущий отец тоже проходит лечение в нашей больнице, ему разрешили присутствовать при таком важном событии.

Роды прошли благополучно.

- Вес новорожденной составил 2750 граммов, рост 50 см, - сообщают врачи.

Малышка, которую назвали Василисой, находится под наблюдением врачей в отдельном педиатрическом боксе. Передался ли ей коронавирус во время родов, пока неизвестно.