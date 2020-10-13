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13.10.2020 11:45
Рубрика: Общество

В кузбасском госпитале у больных COVID-19 приняли партнерские роды

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Врачи Кузбасской клинической больницы впервые провели партнерские роды у пациентов ковидария.

Фото: iStock
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24-летние супруги из Кемерова были госпитализированы в больницу с коронавирусной инфекцией неделю назад. Во время лечения у пациентки, находящейся на 37 неделе беременности, начались преждевременные роды.

- С апреля здание перинатального центра Кузбасской клинической больницы было перепрофилировано в ковидный госпиталь. В составе бригады врачей, работающих в "красной зоне", есть неонатологи и акушеры-гинекологи, поэтому было решено принимать роды здесь, - рассказала "РГ" представитель медицинского учреждения Анна Стоянова. - Поскольку будущий отец тоже проходит лечение в нашей больнице, ему разрешили присутствовать при таком важном событии.

Роды прошли благополучно.

- Вес новорожденной составил 2750 граммов, рост 50 см, - сообщают врачи.

Малышка, которую назвали Василисой, находится под наблюдением врачей в отдельном педиатрическом боксе. Передался ли ей коронавирус во время родов, пока неизвестно.

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Еще одна малышка появилась на свет в нашем перинатальном центре. ⠀ Сегодня утром своим криком обрадовала родителей и медицинский персонал перинатального центра Василиса. ⠀ Мама и папа новорожденной – пациенты нашего инфекционного госпиталя, встречали новорожденную мама с папой тоже вместе - роды были партнерскими. ⠀ Появилась Василиса немного раньше положенного срока, на 37 неделе, но с прекрасной оценкой 9 баллов! Вес новорожденной 2750гр., рост 50 см. ⠀ Сейчас малышка находится под наблюдением врачей в отдельном педиатрическом боксе. ⠀

Публикация от #Кузбасскаяклиническаябольница (@okb_kemerovo)

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово COVID-19. Мы справимся!

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