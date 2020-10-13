В Новосибирске полицейского задержали за убийство трансгендера

В Новосибирской области 20-летний сотрудник патрульно-постовой службы задержан по подозрению известного в регионе транссексуала.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, тело 24-летнего погибшего, называвшего себя Викторией, было обнаружено в 700 метрах от села Бурмистрово Новосибирской области с признаками насильственной смерти.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области. - Им оказался 20-летний сотрудник ППС одного из отделов внутренних дел города Новосибирска.

По предварительным данным, полицейский и Виктория были знакомы на протяжении полугода. Накануне она приехала к нему в гости в село Бурмистрово и между ними произошла ссора. В ходе конфликта молодой человек задушил гостью, после чего вывез ее тело за пределы поселка.

- Начальником регионального главка принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Задержанный признал вину в совершении преступления. В ближайшее время СК будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Известно, что погибший по документам был мужчиной, но активно отстаивал права трансгендеров и готовился официально пройти процедуру по смене пола.