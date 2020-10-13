В Томске нашли способ получения дешевого водородного топлива

Томские ученые разработали новую технологию получения кубического карбида вольфрама высокой чистоты. Перспективный материал позволит снизить стоимость водородного топлива и сделать его экологичным.

При сгорании такое топливо высвобождает большое количество энергии и образует воду без выделения каких-либо вредных газов. Кубический карбид вольфрама высокой чистоты ученым удалось получить благодаря уникальной установке, созданной в Томском политехническом университете.

- Речь идет о коаксиальном магнитоплазменном ускорителе, - сообщает пресс-служба ТГУ. - Он позволяет достичь высокой температуры и стремительного охлаждения при помощи сверхбыстрых плазменных струй.

В ускоритель предварительно помещаются доступные и относительно дешевые порошки вольфрама и технического углерода. В результате плазмохимической реакции они превращаются в кубический карбид вольфрама.

В дальнейшем ученые планируют повысить каталитическую активность материала и полностью отказаться от использования дорогостоящих благородных металлов.