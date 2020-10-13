В Томске создали уникальные сплавы для космоса и Арктики

Томские физики впервые в мире получили структуру сплавов с гигантской величиной обратимой деформации.

Сплавы, способные восстанавливать исходную форму, предназначены для космической промышленности, робототехники и микросистемных технологий. Их также можно использовать в пожарных сигнализациях. При повышении температуры в помещении материал будет изменять форму и запускать систему пожарной безопасности.

Результаты исследований физиков ТГУ послужат научной основой для создания новых материалов на основе высокоэнтропийных сплавов, адаптированных для космоса и Арктики.

- Нам удалось достичь гигантской деформации - 15 процентов - в ферромагнитных сплавах за счет развития процессов переориентации структуры низкотемпературной фазы под нагрузкой, - сообщила сотрудник лаборатории физики высокопрочных кристаллов ТГУ Анна Ефтифеева. - Этого процесса мы добились с помощью ранее запатентованного нами метода - старения в мартенситном состоянии под нагрузкой.

В дальнейшем ученые планирую добиться стабильных эксплуатационных характеристик данных материалов и внедрения их в производство.