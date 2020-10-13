В Иркутске накаляются страсти вокруг главы регионального минздрава Наталии Ледяевой. В минувший понедельник в соцсетях громко обсуждалось, что министр якобы задержана, в кабинетах идут обыски и производится выемка документов. Однако официального подтверждения этой информации не давали ни в ведомстве, ни в Следственном комитете.

К вечеру стало известно, что Наталию Ледяеву "вызывали на беседу" в СК. Позже пришло известие, что следствие ходатайствует об аресте фигурантов уголовного дела о многомиллионной закупке фальсифицированных медицинских изделий.

Во вторник в середине дня появилась информация, что задержан сын Наталии Ледяевой, 36-летний Илья Белоусов. Его подозревают в причастности к созданию преступной схемы, направленной на незаконное обогащение.

Чтобы положить конец разного рода слухам, ситуацию прокомментировал глава региона Игорь Кобзев:

- Правоохранительные органы проводят проверку. По результатам будет принято кадровое решение. Но пока Наталия Ледяева на рабочем месте, исполняет свои обязанности.