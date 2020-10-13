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13.10.2020 21:29
Рубрика: Происшествия

Схема не сработала?

Задержан сын главы иркутского минздрава по обвинению в незаконном обогащении
Текст: Ирина Штерман ("Российская газета",  Иркутская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
В Иркутске накаляются страсти вокруг главы регионального минздрава Наталии Ледяевой. В минувший понедельник в соцсетях громко обсуждалось, что министр якобы задержана, в кабинетах идут обыски и производится выемка документов. Однако официального подтверждения этой информации не давали ни в ведомстве, ни в Следственном комитете.

К вечеру стало известно, что Наталию Ледяеву "вызывали на беседу" в СК. Позже пришло известие, что следствие ходатайствует об аресте фигурантов уголовного дела о многомиллионной закупке фальсифицированных медицинских изделий.

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Во вторник в середине дня появилась информация, что задержан сын Наталии Ледяевой, 36-летний Илья Белоусов. Его подозревают в причастности к созданию преступной схемы, направленной на незаконное обогащение.

Чтобы положить конец разного рода слухам, ситуацию прокомментировал глава региона Игорь Кобзев:

- Правоохранительные органы проводят проверку. По результатам будет принято кадровое решение. Но пока Наталия Ледяева на рабочем месте, исполняет свои обязанности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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