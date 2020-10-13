Курирующий развитие Северного Кавказа вице-премьер Юрий Трутнев поручил проработать возможность строительства автомобильной трассы, которая соединит курорты Кавказских Минеральных Вод и побережье Черного моря. Новая дорога - она должна пройти по территории Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края - окажется в два раза короче сегодняшнего 700-километрового маршрута из Кисловодска в Сочи.

Поручение дано минприроды России, минтрансу России и минэкономразвития России. О результатах необходимо доложить в правительство России до 30 октября этого года.

Таким образом, по мнению экспертов, уже многие годы обсуждавшийся важный для развития СКФО проект может быть наконец-то реализован.

Оптимизм внушает и тот факт, что недавно на заседании президиума Госсовета в Сочи президент России поручил правительству проработать проекты автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью. Он потребовал от правительства скорректировать планы строительства и развития транспортной инфраструктуры.

- Нужно сделать все, чтобы автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении стало удобнее. Прошу посмотреть на это с практической точки зрения, - заявил глава государства.

- Дополнительная трасса позволит сократить путь до причерноморских и северокавказских курортов, откроет новые возможности для регионального и международного туризма в СКФО и на юге страны, - сказал корреспонденту "РГ" директор Северо-Кавказского института-филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Азамат Тлисов. - Один из главных сдерживающих факторов - отсутствие логистики. Проблема решится с появлением трассы Кисловодск - Адлер. Дорога пройдет через Кисловодск, рядом - курорты КЧР (Домбай и Архыз) и Красная Поляна, Сочи, а также горы и бальнеологический кластер Кавказских Минеральных вод.

Причем все эти места отдыха - круглогодичные. Перемещение с одного курорта на другой - международная практика, дающая возможность разнообразить путешествие. Поэтому любые инвестиции, которые потребуются, чтобы проложить эту трассу, окупятся в долгосрочной перспективе, считает Тлисов. А кумулятивный эффект от созданной инфраструктуры подстегнет развитие малого и среднего бизнеса, привлечет отельеров. Возможно, эти локации станут более привлекательными и для международных инвесторов.

- Такие примеры на Кавказе уже есть, - отмечает Тлисов. - Кавминводы заинтересовали бизнесменов нескольких стран, владельцев сетевых отелей. Государство готово поддержать их проекты. А затраты на данном этапе может компенсировать только государство либо институты развития при поддержке правительства.

Необходимость строительства новой дороги продиктована самой жизнью. Ведь туристический поток курорты Карачаево-Черкесии, несмотря на временные ограничения в связи с пандемией коронавируса, растет. С начала года регион посетило 935 тысяч человек.

- Самыми популярными традиционно стали курорты Домбай и Архыз, здесь побывали 445 и 410 тысяч туристов соответственно, - говорит министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Расул Текеев.

О трассе, соединяющей северокавказские горнолыжные и черноморские морские курорты, говорят уже давно. Еще в 1961 году был разработан проект автомобильной дороги Черкесск - Адлер, так и оставшийся на бумаге. И только в 2003-м появилось сразу девять вариантов прокладки трассы через Главный Кавказский хребет. Специалистам самым перспективным представлялось строительство трассы протяженностью 280 километров через перевал Загедан, озеро Кардывач и поселок Красная Поляна, на что требовалось около 20 миллиардов рублей. Однако Росприроднадзор воспротивился проведению работ на территории Кавказского заповедника и Сочинского нацпарка, и проект был заморожен.

Новый вариант появился три с половиной года назад. Власти Карачаево-Черкесии предложили проект магистрали протяженностью около 273 километров. В состав новой трассы предполагалось включить участки федеральных дорог А-155 и А-156, а также 14-километровый участок Архыз - Лунная Поляна - гора Дукка и его продолжение длиной 22 километра в направлении населенного пункта Пхия. Правда, этот путь хоть и является самым коротким, но одновременно самым дорогостоящим и технически сложным. Проект предусматривает прокладку двух тоннелей общей протяженностью 12 километров в сложных гидрологических и сейсмических условиях.

Параллельно минтранс Ставропольского края подготовил проект новой трассы из Кисловодска в Адлер протяженностью 334 километра (сейчас путь по дорогам "Кавказ" и "Дон" равен 770 километрам). 68 процентов трассы пройдет по территории Карачаево-Черкесии. Построить придется 103 километра, а 159 километров - реконструировать. В проекте также предусмотрено создание двух тоннелей длиной 7,6 и 5,1 километра, что позволит резко сократить время в пути и исключить серпантины. Вся дорога будет второй технической категории, что подразумевает организацию четырехполосного движения: по две полосы в каждую сторону.

По подсчетам, экономия при перевозке одного человека составит в среднем 1,5 тысячи рублей. Срок строительства - три года, срок окупаемости - 12 лет, реализовать проект предлагается в форме государственно-частного партнерства. Часть дороги, около 95 километров, будет платной. Проект предусматривает загруженность трассы до 12 тысяч машин в сутки.

По итогам предварительной проработки в 2018 году трассировки новой автодороги между КМВ, Карачаево-Черкесией и Сочи самыми перспективными определены следующие маршруты: Пятигорск - Кисловодск - Карачаевск - Зеленчукская - Псемен - Красная Поляна - Адлер и Пятигорск - Черкесск - Зеленчукская - Псемен - Красная Поляна - Адлер. На каком варианте остановятся федеральные ведомства и каковы будут сроки реализации стратегического для региона проекта, станет известно уже в ближайшее время.

Прямая речь

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края:

- Строительство автотрассы Кисловодск - Адлер даст новый импульс развитию регионов юга России. Дорога предоставит возможность добраться до популярных российских курортов быстрее и комфортнее. Это будет способствовать увеличению турпотока и поможет создать новый уникальный всесезонный курорт, так как дорога соединит морские, бальнеологические и горнолыжные курорты Ставрополья, Северного Кавказа и Кубани. Мы считаем очень важным, что проект автодороги Кисловодск - Адлер находится в поле внимания заместителя председателя правительства РФ, и связываем с этим большие ожидания.

Тем временем

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 7,3 миллиарда рублей из резервного фонда на развитие дорожной инфраструктуры в 2020 году в нескольких российских регионах. Государственную поддержку получат девять субъектов. Среди них Карачаево-Черкесия, которой на эти цели дополнительно направят 98,48 миллиона рублей.