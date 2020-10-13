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13.10.2020 21:12
Рубрика: Общество

Плюс йога - минус склероз

Как в 78 лет научиться стоять на голове
Текст: Михаил Сухарев
Российская газета - Неделя № 232(8286)
В городе Нефтекумске Ставропольского края на базе городского комплексного центра социального обслуживания уже 3,5 года работает группа здоровья, где пожилые люди занимаются йогой. Техника полностью разработана специально для старшего поколения на базе хатха-йоги с применением опыта известного на Ставрополье спортсмена и тренера по спортивной акробатике Василия Скакуна.
Специальная технология помогает регулировать дыхание и контролировать эмоции. Фото: Михаил Сухарев Специальная технология помогает регулировать дыхание и контролировать эмоции. Фото: Михаил Сухарев
Специальная технология помогает регулировать дыхание и контролировать эмоции. Фото: Михаил Сухарев

Инструктор по адаптивной физической культуре Нефтекумского центра Ирина Тарасова прошла у Скакуна курсы и на их базе создала программу тренировок.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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- Адаптированная для граждан пожилого возраста технология отличается от других видов йоги тем, что помимо асан и медитаций сюда входят и дыхательные упражнения, которые учат регулировать дыхание и контролировать эмоции. Также одним из основных аспектов адаптированной для пожилых граждан версии хатха-йоги является развитие гибкости и поддержание здоровья суставов, особенно позвоночника, - рассказала "РГ" Ирина Тарасова.

Сейчас в группе занимаются 20 человек, по 10 на одном занятии, но новые желающие появляются регулярно. С самого открытия на все занятия ходит 78-летняя Светлана Карповна Шиндрик. Занятия йогой - часть регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", реализуемого правительством Ставропольского края. Тренировки призваны увеличить период активного долголетия. Регулярные занятия влияют практически на все аспекты жизни пожилых людей. Восстанавливается нормальное питание мозга кислородом, а это профилактика склероза.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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