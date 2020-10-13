На конкурс "Вкусы России" Дагестан представил девять брендов

По словам министра, практически везде существует свой бренд продуктов питания, который стал визитной карточкой территории. Задача конкурса, итоги которого подведут в декабре, - их популяризация. Затем будет начата масштабная федеральная программа продвижения региональных брендов.
Республика представила девять своих брендов: дагестанскую баранину, кизлярский рис, высокогорный овечий сыр, сушеные колбасу и мясо, абрикосовый нектар "Ботлих" и томатный "Ириб", чай дидойский и "Легенда Шамильских гор".
В минсельхозпроде республики корреспонденту "РГ" рассказали, что заявок на брендирование продукции могло быть и больше. Но пока решили продвигать те товары, которые почти неизвестны за пределами региона. Поэтому в список не попал, например, уже популярный в стране дагестанский урбеч - паста, которая получается в результате помола различных семян.
Представленный среди брендов полезный и ароматный чай готовится из горных трав, собранных в экологически чистых районах: чабреца, мяты, зверобоя, ромашки, боярышника, душицы, тмина, шиповника.
Все большую популярность набирают сушеные мясо и колбаса, которые готовят в Дагестане вот уже сотни лет. Раньше условий для хранения продуктов до весны, когда появятся свежие овощи и фрукты, не было, поэтому придумывали разные способы консервации продуктов, чтобы прокормиться суровой зимой высоко в горах.
Технология сушки мяса практически не изменилась. Самое лучшее время для приготовления - середина осени: уже не так жарко, а еще свежий ветер выступает в качестве "вентилятора", обсушивающего мясо до нужных кондиций.
Для сушки используется говядина или баранина. Освежеванную тушу разрезают на тонкие слои. Затем солят и развешивают на террасах домов. Именно "горное мясо", впитавшее экологический свежий воздух, считается наиболее качественным.
Другой деликатес - сушеная колбаса. Практически в каждом горном районе есть свой секрет ее приготовления. Свежее мясо перемалывают, добавляют соль. Далее у каждой хозяйки собственная рецептура - некоторые кладут лук, другие добавляют разные горные травы. Фарш помещают в натуральную оболочку - коровьи или бараньи кишки. После этого колбасу высушивают так же, как и мясо.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов уверен, что участие в конкурсе позволит республиканской продукции с помощью министерства сельского хозяйства России выйти на новые рынки во многих регионах страны. Дагестан способен реализовать имеющийся потенциал в сфере агротуризма, обеспечить дальнейшее развитие сельских территорий, создать там новые рабочие места.