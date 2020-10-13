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13.10.2020 13:51
Рубрика: Власть

Легенда гор

На конкурс "Вкусы России" Дагестан представил девять брендов
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 230(8284)
На XXII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2020" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объявил об открытии конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России".

По словам министра, практически везде существует свой бренд продуктов питания, который стал визитной карточкой территории. Задача конкурса, итоги которого подведут в декабре, - их популяризация. Затем будет начата масштабная федеральная программа продвижения региональных брендов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Республика представила девять своих брендов: дагестанскую баранину, кизлярский рис, высокогорный овечий сыр, сушеные колбасу и мясо, абрикосовый нектар "Ботлих" и томатный "Ириб", чай дидойский и "Легенда Шамильских гор".

В минсельхозпроде республики корреспонденту "РГ" рассказали, что заявок на брендирование продукции могло быть и больше. Но пока решили продвигать те товары, которые почти неизвестны за пределами региона. Поэтому в список не попал, например, уже популярный в стране дагестанский урбеч - паста, которая получается в результате помола различных семян.

Представленный среди брендов полезный и ароматный чай готовится из горных трав, собранных в экологически чистых районах: чабреца, мяты, зверобоя, ромашки, боярышника, душицы, тмина, шиповника.

Все большую популярность набирают сушеные мясо и колбаса, которые готовят в Дагестане вот уже сотни лет. Раньше условий для хранения продуктов до весны, когда появятся свежие овощи и фрукты, не было, поэтому придумывали разные способы консервации продуктов, чтобы прокормиться суровой зимой высоко в горах.

Технология сушки мяса практически не изменилась. Самое лучшее время для приготовления - середина осени: уже не так жарко, а еще свежий ветер выступает в качестве "вентилятора", обсушивающего мясо до нужных кондиций.

Участие в конкурсе позволит республиканской продукции выйти на новые рынки

Для сушки используется говядина или баранина. Освежеванную тушу разрезают на тонкие слои. Затем солят и развешивают на террасах домов. Именно "горное мясо", впитавшее экологический свежий воздух, считается наиболее качественным.

Другой деликатес - сушеная колбаса. Практически в каждом горном районе есть свой секрет ее приготовления. Свежее мясо перемалывают, добавляют соль. Далее у каждой хозяйки собственная рецептура - некоторые кладут лук, другие добавляют разные горные травы. Фарш помещают в натуральную оболочку - коровьи или бараньи кишки. После этого колбасу высушивают так же, как и мясо.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов уверен, что участие в конкурсе позволит республиканской продукции с помощью министерства сельского хозяйства России выйти на новые рынки во многих регионах страны. Дагестан способен реализовать имеющийся потенциал в сфере агротуризма, обеспечить дальнейшее развитие сельских территорий, создать там новые рабочие места.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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