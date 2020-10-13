На Северном Кавказе с 2019 года ликвидировано 60 боевиков

Новости

К началу декабря миллионы доз "Спутник V" поступят в гражданский оборот 13:55
Президент Киргизии встретился с замруководителя администрации президента РФ 13:48
Центризбирком приостановил допуск журналистов на свои заседания 13:44
Экс-чиновник минобразования Поморья признался в развращении школьниц 13:44
Экс-президент Киргизии Атамбаев помещен в СИЗО 13:38
COVID-19 провоцирует у ряда переболевших выработку антител к интерферону 13:37
По факту нападения на РУВД в Минске возбудили уголовное дело 13:32
При штурме парламента Киргизии пропали уникальные картины 13:25
Мурашко: Всего в России зарегистрировано 120 тест-систем на коронавирус 13:11
Мишустин наградил медалью Столыпина II степени Алексея Кудрина 13:07
Кипр приостановил программу предоставления гражданства за инвестиции 13:05
В Петербурге задержан водитель без прав, насмерть сбивший мать трех детей 12:58
В Лондоне из-за угрозы безопасности перекрыт Вестминстерский мост 12:57
Второй Международный муниципальный Форум стран БРИКС состоится в онлайн-формате 12:45
Партнеры убили футболиста из-за ошибки во время матча 12:42
Вышел трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь" 12:30
ЕС согласовал единые правила перемещения в шенгенской зоне в пандемию 12:30
Создатели "Ходячих мертвецов" анонсировали еще три спин-оффа 12:14
Из-за пандемии Disney проведет масштабную реорганизацию производства 12:01
Под Москвой житель Екатеринбурга пытался сбыть 10 кг наркотиков 11:57
Россияне рассказали, в какой стране хотят встретить Новый год 11:53
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Грозном 11:50
Вышел трейлер сериала "Освободитель" от сценариста "Крепкого орешка" 11:49
Зеленский призвал украинцев ответить на "пять главных вопросов" 11:42
Китайское издание сравнило Ми-28НМ с американским Apache 11:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 13:26
Рубрика: Происшествия

На Северном Кавказе с 2019 года ликвидировано 60 боевиков

Текст: Иван Егоров
С начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов. Об этом в Москве на заседании Национального антитеррористического комитета заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников. Также, по его данным, за этот период было ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников, а также пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек.

Вместе с тем, по словам Бортникова, главари международных террористических организаций стремятся распространить идеологию терроризма в северо-кавказском регионе, продолжают попытки вербовки своих сторонников, используя для этого, в том числе, социальные сети и мессенджеры. Для противодействия этому на Кавказе ведется системная профилактическая работа, направленная на раскрытие преступной сущности терроризма и предотвращение вовлечения жителей региона, прежде всего молодых людей, в террористическую деятельность.
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Грозном

Про данным главы ФСБ, органы власти и местного самоуправления при координирующей роли региональных антитеррористических комиссий уделяют особое внимание категориям граждан, которые наиболее уязвимы для воздействия террористической пропаганды. Это касается, в том числе родственников нейтрализованных боевиков, а также тех, кто отбыл наказание за терроризм. Кроме того, власти оказывают необходимую психологическую и социальную поддержку детям, которые были возвращены в Россию из Сирии и Ирака.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ СКФО

Главное сегодня

Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
В Грозном подтвердили гибель трех силовиков в бою с бандитами
Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Полицейским дали максимальные сроки за фабрикацию преступления