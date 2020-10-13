На Северном Кавказе с 2019 года ликвидировано 60 боевиков

С начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов. Об этом в Москве на заседании Национального антитеррористического комитета заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников. Также, по его данным, за этот период было ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников, а также пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек.

Вместе с тем, по словам Бортникова, главари международных террористических организаций стремятся распространить идеологию терроризма в северо-кавказском регионе, продолжают попытки вербовки своих сторонников, используя для этого, в том числе, социальные сети и мессенджеры. Для противодействия этому на Кавказе ведется системная профилактическая работа, направленная на раскрытие преступной сущности терроризма и предотвращение вовлечения жителей региона, прежде всего молодых людей, в террористическую деятельность.

Про данным главы ФСБ, органы власти и местного самоуправления при координирующей роли региональных антитеррористических комиссий уделяют особое внимание категориям граждан, которые наиболее уязвимы для воздействия террористической пропаганды. Это касается, в том числе родственников нейтрализованных боевиков, а также тех, кто отбыл наказание за терроризм. Кроме того, власти оказывают необходимую психологическую и социальную поддержку детям, которые были возвращены в Россию из Сирии и Ирака.