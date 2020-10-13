Специалисты из Италии завершают пусконаладочные работы на обувной фабрике в городе Буйнакске. Эксперты уверены, что выпускаемая на предприятии обувь будет конкурентоспособна не только в России, но и на рынках зарубежных стран.

Предприятие существует более десяти лет. За прошлый год выпущено продукции почти на 580 миллионов рублей.

Однако до последнего времени пресс-формы для литья подошв приходилось закупать в Китае и Турции. Естественно, это сказывалось на конечной стоимости продукции.

Кроме того, до сих пор буйнакцам приходилось сдавать товар оптом, да еще и по весьма скромной цене.

- Но в розницу мы торговать не можем. В розницу, чтобы была прибыль, должна быть продана вся партия товара. Иначе стоимость непроданного остатка надо заложить в себестоимость обуви, - объясняет гендиректор фирмы Исмаил Мамедов.

В марте фабрика приобрела итальянское оборудование стоимостью более 300 тысяч евро. Увеличение мощностей производства пресс-форм для литья подошв позволит нарастить его объемы до восьми тысяч единиц в день, а производство обуви увеличится до 500 тысяч пар в год. На фабрике намечено трудоустроить 150 местных жителей - для небольшого Буйнакска, где нет крупных производств, это немалая цифра.

- Перед ними стоит задача не только начать производство, но и обучить местный персонал. Это даст толчок развитию обувной промышленности, позволит повысить уровень конкурентоспособности дагестанской обуви и в будущем поможет выйти на внешние рынки, - рассказал руководитель итальянской делегации Марко Гроссо.

Товары с названиями несуществующих итальянских брендов изготовлены в дагестанских подпольных мастерских

Производством обуви в Дагестане занимается, по приблизительным расчетам, около шестисот предпринимателей, у которых более 15 тысяч наемных работников. Точное число назвать трудно - большинство цехов расположены в подвальных помещениях и частных домах. На налоговом учете состоит около ста предпринимателей.

Дагестанская обувь пользуется спросом в разных регионах страны. Она качественная, изготовлена из натуральных материалов и достаточно дешева. Средняя цена за пару составляет от полутора до трех тысяч рублей.

Есть и продукция подороже. Но многие покупатели и не догадываются, что купленные "фирменные" товары в красивой упаковке с названиями несуществующих итальянских брендов изготовлены зачастую в дагестанских подпольных мастерских. В общем, лейбл с обманкой.

Под данным минпромторга республики, в 2019 году дагестанские обувщики произвели один миллион 200 тысяч пар обуви. А за первые шесть месяцев нынешнего - более 900 тысяч пар.

Вывести отрасль из тени местным властям никак не удается. Хотя обувщикам, начавшим работать в рамках закона, обещаны всяческие преференции. К тому же они могут стать резидентами территорий опережающего социально-экономического развития "Каспийск" и "Дагестанские Огни", где предусмотрены налоговые льготы.

Правительство республики обещает предпринимателям упростить систему уплаты налогов и снизить налоговую ставку, если они официально зарегистрируют свой бизнес.

"Статистические данные демонстрируют значительный рост производства, что является свидетельством выхода обувных предприятий из тени. До конца 2020 года минпромторг республики планирует вывести в правовое поле более тысячи работников обувной промышленности", - заявили в министерстве.

Пандемия коронавируса, увы, вмешалась и в эти планы. Поэтому, как говорят эксперты, сотни мелких производителей, занимающихся пошивом на дому, по-прежнему нигде не зарегистрированы. Помочь властям призвана недавно созданная в республике Ассоциация производителей обуви. Но ее представителям еще нужно какое-то время для анализа сложившейся ситуации.

Надеемся, эту проблему со временем в регионе все-таки удастся решить.

Прямая речь

Владимир Денисенко, гендиректор крупной обувной фабрики (Челябинск):

- Сегодня в Китае ввозная пошлина на обувь составляет 20 процентов, в странах Евросоюза - 15, а в России - всего пять процентов, то есть отечественные производители априори находятся в самых невыгодных условиях. Поэтому в нашей стране обувное производство находится на грани вымирания. Мы делаем, смешно сказать, одну пару кожаной обуви на пять человек в год. А нужно выпускать хотя бы по одной паре на человека. Нужна национальная программа производства кожаной обуви.

Тем временем

Под Махачкалой началось строительство новой обувной фабрики. Общая сумма инвестиций в проект составит около 320 миллионов рублей. На днях состоялась церемония заливки фундамента будущего здания предприятия. "У компании-инвестора амбициозные планы - она собирается нарастить объем производимой продукции до 600 000 пар в год, - говорит глава минпромторга Дагестана Батыр Эмеев. - В целом обувная отрасль Дагестана намерена занять лидирующие позиции в своем сегменте не только на рынке СКФО, но и России".